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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков во вторник

11:32, 06.09.2021
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков во вторник
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром 7 сентября на территории Татарстана местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Фото: pixabay.com

О заморозках в начале рабочей недели синоптики предупредили вчера. Ночью 7 сентября похолодает до +1..+6 градусов, днем воздух прогреется до +10..+15 градусов.

Сегодня, в понедельник, по Татарстану местами ожидается сильный западный ветер порывами 15—16 м/с.

Общество Татарстан

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