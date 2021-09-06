В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков во вторник

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ночью и утром 7 сентября на территории Татарстана местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Фото: pixabay.com

О заморозках в начале рабочей недели синоптики предупредили вчера. Ночью 7 сентября похолодает до +1..+6 градусов, днем воздух прогреется до +10..+15 градусов.

Сегодня, в понедельник, по Татарстану местами ожидается сильный западный ветер порывами 15—16 м/с.