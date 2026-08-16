Минтранс расширит эксперимент по беспилотному транспорту еще на ряд регионов

В последующем планируется внедрить данные технологии по всей стране

Фото: Динар Фатыхов

Министерство транспорта намерено расширить испытания автономного транспорта и после их завершения внедрить технологии по всей стране. Об этом ИС «Вести» сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

В настоящее время беспилотные трамваи и составы метро тестируются в Москве и Санкт-Петербурге. По словам министра, ведомство добавит к эксперименту еще пять-шесть субъектов РФ для наработки достаточной базы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

10 августа стало известно, что беспилотные автобусы в режиме эксперимента могут появиться в Татарстане, а также в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.

Ранее КАМАЗ сообщил о работах по созданию пассажирского транспорта с системой автоматизированного вождения.

Зульфат Шафигуллин