Минтранс расширит эксперимент по беспилотному транспорту еще на ряд регионов
В последующем планируется внедрить данные технологии по всей стране
Министерство транспорта намерено расширить испытания автономного транспорта и после их завершения внедрить технологии по всей стране. Об этом ИС «Вести» сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.
В настоящее время беспилотные трамваи и составы метро тестируются в Москве и Санкт-Петербурге. По словам министра, ведомство добавит к эксперименту еще пять-шесть субъектов РФ для наработки достаточной базы.
10 августа стало известно, что беспилотные автобусы в режиме эксперимента могут появиться в Татарстане, а также в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке.
Ранее КАМАЗ сообщил о работах по созданию пассажирского транспорта с системой автоматизированного вождения.
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