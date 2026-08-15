Россия о планах Турции и США поставить оружие Украине: «Многоплановый ущерб неизбежен»

По словам Марии Захаровой, такие поставки неспособны повлиять на развитие СВО, но могут нанести урон отношениям с Вашингтоном и Анкарой

МИД России запросил разъяснения у США и Турции в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о поставке вооружения из Штатов, которое находится в распоряжении у турецкой армии, на Украину. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, такие поставки неспособны повлиять на развитие специальной военной операции, и «дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой».

Как заявила Мария Захарова, «многоплановый ущерб от таких поставок неизбежен».

Ранее Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары в Черном море.

Денис Петров