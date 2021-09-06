В Марий Эл со вторника снимут режим ЧС

В Марий Эл с 7 сентября снимут режим ЧС, ранее введенный в связи с пожарами, сообщил глава региона Александр Евстифеев.



По словам заместителя председателя правительства республики Степана Воронцова, площадь тлеющих участков составляет 3 га. Однако угрозы населенным пунктам отсутствуют, нет и условий для распространения огня.

Глава Марий Эл заявил о необходимости продолжения работ до полного устранения тления торфяников и задымления территории. Он отметил, что в статусе ЧС нет необходимости. К тому же это может создать сложности для хозяйства.

«С завтрашнего дня режим ЧС отменим, но это не значит, что мы с вами не будем бороться с задымлением», — обратился он к огнеборцам, поблагодарив их за профессионализм, мужество и слаженность действий.

Евстифеев подписал указ об отмене ЧС с 7 сентября в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Медведевского и Звениговского районов.

Фото: mari-el.gov.ru

Ранее сообщалось, что режим ЧС в Марий Эл оставят действующим до понедельника. Известно, что восстанавливать леса республики после природных пожаров начнут не раньше весны 2022 года.

Маргарита Головатенко