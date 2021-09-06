Минниханов об урожае в Татарстане: «Повторился 2010 год»

В текущем году в Татарстане из-за засухи с большими трудностями столкнулись работники АПК. На это обратил внимание президент республики Рустам Минниханов на совещании по основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2022—2024 годы.

— Повторился 2010 год. Конечно, падение значительно меньше, но очень ощутимо. Самое главное — это экономика наших сельчан, населения. Они недополучили свои доходы. Поэтому ситуация на селе не очень простая, — заметил глава республики.

Фото: tatarstan.ru

В 2021 году Татарстан достиг рост экономической активности. Положительную динамику зафиксировали в промышленном производстве, торговле и строительстве. Минниханов заметил, что это не повод расслабляться. Сейчас основная цель — укрепить текущие позитивные тенденции.

По словам главы региона, следует обеспечить рост ВРП до 103,6%, индекс промышленного производства — 103,4%, инвестиции в основной капитал — 104,7%.

Бюджет на следующий год будет очень напряженный, отметил он. Минниханов на совещании поручил обеспечить жёсткую финансовую дисциплину и эффективно использовать имеющиеся резервы: сократить задолженности по налогам, объём которой составляет 8,9 млрд рублей, а также содействовать развитию предпринимательства, передает пресс-служба президента РТ.

Засуха в Поволжье серьезно повлияла на работу аграриев Татарстана. В Министерстве сельского хозяйства республики допускали, что неурожай повлечет за собой рост цен.