Россия нарастила экспорт рыбы в Евросоюз в 1,7 раза

В июне суммы достигли максимальных с ноября 2024 года 74,9 млн евро

Фото: Арсений Фавстрицкий

Поставки рыбы из России в Евросоюз в июне достигли максимальных с ноября 2024 года 74,9 млн евро, увеличившись в 1,7 раза к маю. В годовом выражении стоимость поставок выросла на 22%.

По данным Евростата, которые приводит РИА «Новости», лидерами по закупкам стали Германия (42,3 млн евро), Франция (14,4 млн), Нидерланды (8,4 млн), Польша (4,4 млн) и Дания (2,6 млн).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Основу экспорта составило филе и мясо рыбы на 60,6 млн евро — это в 1,8 раза больше майских значений. В основном речь идет о мороженом филе минтая и трески. Также ЕС импортировал мороженую рыбу (в основном треску) на 10,8 млн евро (+7%), приготовленную продукцию на 3,2 млн (рост в 2,3 раза) и охлажденную камбалу на 361 тыс. евро против 16 тыс. в мае.

При этом за первое полугодие объемы европейского импорта снизились на 8%, до 352,2 млн евро.

Ранее эксперты зафиксировали рост цены на треску в России на 69%.

Зульфат Шафигуллин