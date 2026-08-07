Марат Айзатуллин: «Ситуация непростая, но пока мы держимся устойчиво»

Глава Минстроя РТ — об итогах полугодия у строителей, падении продаж новостроек и новом всплеске сделок

Строительный комплекс Татарстана демонстрирует устойчивость на фоне турбулентности рынка: за первое полугодие в республике сдали свыше 2,6 млн кв. м жилья, выполнив годовой план на 71,3%. По прогнозу, объем работ в отрасли к концу года превысит 1,08 трлн рублей. Сегодня глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин рассказал о главных вызовах строителей, знаковых проектах и промежуточных итогах комплекса.

Свыше 2,6 млн «квадратов» жилья за полгода

Объем строительных работ Татарстана в первом полугодии превысил 387 млрд рублей, а к концу года, по прогнозу, достигнет 1,087 трлн, сообщил сегодня глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. На долю отрасли приходится 7% ВРП. Промежуточные итоги строительного комплекса привели на пресс-конференции по случаю Дня строителя.

За шесть месяцев года строители сдали 2,6 млн кв. м жилья, республика по этому показателю лидирует в Поволжье и занимает третье место в стране. Годовой план реализован на 71,3%. Наибольший объем возведенных домов пришелся на Казанскую агломерацию — 1,6 млн кв. м. При этом министр подчеркнул, что дальнейший рост жилищного фонда невозможен без опережающего развития инженерной инфраструктуры: в Кировском районе Казани сейчас возводят два крупных объекта стоимостью свыше 5 млрд рублей — они создадут базу для строительства порядка 1,4 млн кв. м жилья на территории ЖК «Экорайон» вблизи Аракчино.

— Сегодня у нас подрядчики уже на этой площадке находятся. Значит, 3,4 млрд рублей будет направлено на создание системы водоотведения и где-то 1,8 млрд — на водоснабжение этой площадки. Это наш перспективный проект, как и площадки «Большого Зеленодольска» и Лаишевского узла, — сообщил Марат Айзатуллин, уточнив, что всего за последние четыре года на развитие инфраструктуры привлекли порядка 14 млрд рублей.

Потенциал дальнейшего жилищного строительства в республике остается высоким. Выдано 621 разрешение на стройку, которое в совокупности предусматривает возведение 5,8 млн кв. м. Кроме того, сформированы заделы на перспективу: совместно с застройщиками прорабатываются крупные площадки, которые позволят обеспечить ввод жилья вплоть до 2030 года. По сравнению с 2025-м количество выданных разрешений выросло на 8,8%, а прогноз на ближайшие годы остается положительным.

«Руководитель компании говорил мне: «Я таких продаж еще не видел»

Министр также прокомментировал текущую ситуацию на рынке жилья и обозначил ключевые вызовы: «Ситуация непростая, и мы еженедельно встречаемся с застройщиками. Если говорить по цифрам, имея 2,6 млн кв. м по вводу жилья, можно сказать, что мы пока держимся устойчиво. Проявили некую трансформацию, посмотрели, переговорили со всеми. Есть много вопросов — например, где‑то была приостановлена стройка. Но так, чтобы мы ее заморозили, — таких объектов нет».

Рынок жилья в Татарстане прошел через заметные колебания в первой половине 2026 года, сообщил Марат Айзатуллин. Уверенный старт сменился резким спадом, а затем — ощутимым восстановлением. На фоне этих скачков цифры отражают не только динамику продаж, но и сложность факторов, влияющих на отрасль:

— По продажам в начале этого года мы шли с плюсом в 8% относительно 2025 года. Потом у нас произошел спад — где‑то минус 20—24%. Максимально в мае мы имели минус 48% к уровню 2025 года. Но уже в июне ситуация развернулась: по сравнению с прошлым годом мы вышли в плюс 28%. Связано ли это с тем, что ставка снизилась? Но она снизилась лишь на четверть процентного пункта: было 14,25% — стало 14%. Тем не менее пошел резкий всплеск. Для меня, наверное, большую роль сыграла общая поддержка строителей.

На фоне общей турбулентности на рынке жилья удержать позиции помогает развитие социально значимых проектов. Для ряда застройщиков развитие инфраструктуры стало драйвером спроса, сообщил глава Минстроя:

— Мы позавчера встречались с «Суварстроем» — у них на начало года ситуация была очень сложная. Встречались с ними и в апреле, и в мае. А сейчас школа начала строиться — большая, на 1 501 место. Три дня назад сам руководитель, скажем так, хозяин компании, говорил мне: «Я таких продаж еще не видел». Вроде и ставка особо не менялась, а продажи пошли, потому что школу начали строить. Вчера разговаривал с застройщиками из Зеленодольска — тоже не жалуются. Июнь, июль, сейчас уже август — продажи держатся.

Министр строительства считает, что ключевую роль в ситуации сыграли социальные объекты. По его мнению, любой покупатель жилья понимает важность доступности школ, детских садов, парков и парковок — именно эти факторы оказали существенное влияние. Он также сообщил, что под мониторингом ведомства находится 84 дома, сроки сдачи которых смещены в диапазоне от одного до 38 месяцев. «Я не буду называть конкретных подрядчиков и застройщиков, но мы их мониторим — у нас с ними еженедельные встречи. Пока критической ситуации мы не видим. Из этих 84 домов 72 просто отложили передачу ключей. Понятно, что это вызывает негатив у жителей: они видят, что дом построен, и ждут ключей».

Еще один важный момент — наполняемость эскроу‑счетов. По статистике, республика пока находится чуть выше среднероссийского уровня по этому показателю, сообщил Марат Айзатуллин: «Но застройщики тоже выжидают — хотят продать больше, а потом уже передать дом в эксплуатацию. В целом ситуация пока регулируемая».

Построят ли в Татарстане деревянные многоэтажки и когда сдадут 3-й терминал аэропорта Казани?

Журналисты поинтересовались перспективами деревянного домостроения в Татарстане — с апреля в России официально разрешили возводить многоэтажные дома из дерева. Министр напомнил, что тема обсуждается давно: «Мы с Иреком Энваровичем встречались, обсуждали. Говорили про пятиэтажный деревянный дом в Архангельске. Ждали, когда он пройдет все испытания по пожаростойкости». По его мнению, наиболее реалистичными для Татарстана выглядят проекты одно‑ и двухэтажных деревянных домов: «Самое главное — сколько будет стоить квадратный метр. Это большая конкуренция сегодня». Тем не менее республика готова поддерживать такие инициативы застройщиков.

Глава Минстроя также рассказал о работе по оцифровке инженерных сетей: ежегодно на эти цели выделяется по 100 млн рублей. В прошлом году полностью завершили оцифровку сетей Казанской агломерации — здесь задача оказалась проще, поскольку у энергетиков, газовиков и операторов слаботочных сетей данные уже были в цифровом виде и их удалось наложить на общую карту. Сейчас работы ведутся в Камской зоне — она сложнее из‑за большого количества промышленных сетей, в том числе объектов нефтяников. В перспективе к 2030 году планируется создать единую карту всех сетей республики.

В части знаковых объектов строительства Марат Айзатуллин рассказал о ходе работ в аэропорту Казани: на сегодня инженерные системы и система багажного управления 3-го терминала завершены, строительная часть должна быть готова к 30 августа, хотя для полноценного запуска еще предстоит провести пусконаладочные работы и настроить билетную систему. Также в числе приоритетных проектов — центр Загитовой: его планируют сдать также ко Дню республики. Прорабатываются и другие проекты, в частности парк аттракционов в районе парка Победы и новая мечеть на месте парка «Кырлай» — сейчас идет согласование ее эскиза.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отдельно министр остановился на кадровом вопросе: в отрасли занято порядка 92 тысяч человек (без учета ЖКХ), и около 30% из них — официально оформленные мигранты. Министр подчеркнул, что без иностранных рабочих сегодня невозможно справиться с объемами работ на стройках. Отметил уровень зарплат: например, сварщики могут получать около 300 тысяч рублей, а машинисты башенных кранов — не менее 200 тысяч, что подчеркивает востребованность и ценность таких специалистов.

Свыше 164 млрд рублей по всем программам

В сфере ЖКХ также фиксируется рост объемов работ: за первое полугодие показатель достиг 36,5 млрд рублей, что на 15% выше результата аналогичного прошлогоднего периода (31,6 млрд). При этом численность работников в системе ЖКХ незначительно снизилась — примерно на 1,5%, и сейчас в отрасли занято 27 тысяч человек. В то же время отмечается рост средней заработной платы — она увеличилась на 7,5% по сравнению с прошлым годом, до 71,7 тысячи рублей.

В республике продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Масштабный цикл работ стартовал еще в минувшем году: общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных сетей достигла 721 км, в том числе более 135 км — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», с объемом финансирования 4,072 млрд рублей. В целом в Татарстане сейчас реализуют широкий комплекс программ: 50 республиканских, шесть национальных проектов, три государственные программы и внепрограммные мероприятия, охватывающие 3 869 объектов с общим финансированием свыше 164 млрд рублей.

В части развития социальной инфраструктуры в республике строят пять новых школ и два дополнительных учебных корпуса, рассчитанных на 4 429 ученических мест, а также три детских сада на 820 мест. Дополнительно запланирован ремонт 205 образовательных учреждений. Параллельно в рамках программы «Наш двор» благоустроят 51 общественное пространство и 560 придомовых территорий — на эти цели выделено более 12 млрд рублей.