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Марат Айзатуллин: «Ситуация непростая, но пока мы держимся устойчиво»

17:32, 07.08.2026

Глава Минстроя РТ — об итогах полугодия у строителей, падении продаж новостроек и новом всплеске сделок

Марат Айзатуллин: «Ситуация непростая, но пока мы держимся устойчиво»
Фото: взято с сайта minstroy.tatarstan.ru

Строительный комплекс Татарстана демонстрирует устойчивость на фоне турбулентности рынка: за первое полугодие в республике сдали свыше 2,6 млн кв. м жилья, выполнив годовой план на 71,3%. По прогнозу, объем работ в отрасли к концу года превысит 1,08 трлн рублей. Сегодня глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин рассказал о главных вызовах строителей, знаковых проектах и промежуточных итогах комплекса.

Свыше 2,6 млн «квадратов» жилья за полгода

Объем строительных работ Татарстана в первом полугодии превысил 387 млрд рублей, а к концу года, по прогнозу, достигнет 1,087 трлн, сообщил сегодня глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. На долю отрасли приходится 7% ВРП. Промежуточные итоги строительного комплекса привели на пресс-конференции по случаю Дня строителя.

За шесть месяцев года строители сдали 2,6 млн кв. м жилья, республика по этому показателю лидирует в Поволжье и занимает третье место в стране. Годовой план реализован на 71,3%. Наибольший объем возведенных домов пришелся на Казанскую агломерацию — 1,6 млн кв. м. При этом министр подчеркнул, что дальнейший рост жилищного фонда невозможен без опережающего развития инженерной инфраструктуры: в Кировском районе Казани сейчас возводят два крупных объекта стоимостью свыше 5 млрд рублей — они создадут базу для строительства порядка 1,4 млн кв. м жилья на территории ЖК «Экорайон» вблизи Аракчино.

— Сегодня у нас подрядчики уже на этой площадке находятся. Значит, 3,4 млрд рублей будет направлено на создание системы водоотведения и где-то 1,8 млрд — на водоснабжение этой площадки. Это наш перспективный проект, как и площадки «Большого Зеленодольска» и Лаишевского узла, — сообщил Марат Айзатуллин, уточнив, что всего за последние четыре года на развитие инфраструктуры привлекли порядка 14 млрд рублей.

взято с сайта minstroy.tatarstan.ru

Потенциал дальнейшего жилищного строительства в республике остается высоким. Выдано 621 разрешение на стройку, которое в совокупности предусматривает возведение 5,8 млн кв. м. Кроме того, сформированы заделы на перспективу: совместно с застройщиками прорабатываются крупные площадки, которые позволят обеспечить ввод жилья вплоть до 2030 года. По сравнению с 2025-м количество выданных разрешений выросло на 8,8%, а прогноз на ближайшие годы остается положительным.

«Руководитель компании говорил мне: «Я таких продаж еще не видел»

Министр также прокомментировал текущую ситуацию на рынке жилья и обозначил ключевые вызовы: «Ситуация непростая, и мы еженедельно встречаемся с застройщиками. Если говорить по цифрам, имея 2,6 млн кв. м по вводу жилья, можно сказать, что мы пока держимся устойчиво. Проявили некую трансформацию, посмотрели, переговорили со всеми. Есть много вопросов — например, где‑то была приостановлена стройка. Но так, чтобы мы ее заморозили, — таких объектов нет».

Рынок жилья в Татарстане прошел через заметные колебания в первой половине 2026 года, сообщил Марат Айзатуллин. Уверенный старт сменился резким спадом, а затем — ощутимым восстановлением. На фоне этих скачков цифры отражают не только динамику продаж, но и сложность факторов, влияющих на отрасль:

— По продажам в начале этого года мы шли с плюсом в 8% относительно 2025 года. Потом у нас произошел спад — где‑то минус 20—24%. Максимально в мае мы имели минус 48% к уровню 2025 года. Но уже в июне ситуация развернулась: по сравнению с прошлым годом мы вышли в плюс 28%. Связано ли это с тем, что ставка снизилась? Но она снизилась лишь на четверть процентного пункта: было 14,25% — стало 14%. Тем не менее пошел резкий всплеск. Для меня, наверное, большую роль сыграла общая поддержка строителей.

взято с сайта minstroy.tatarstan.ru

На фоне общей турбулентности на рынке жилья удержать позиции помогает развитие социально значимых проектов. Для ряда застройщиков развитие инфраструктуры стало драйвером спроса, сообщил глава Минстроя:

— Мы позавчера встречались с «Суварстроем» — у них на начало года ситуация была очень сложная. Встречались с ними и в апреле, и в мае. А сейчас школа начала строиться — большая, на 1 501 место. Три дня назад сам руководитель, скажем так, хозяин компании, говорил мне: «Я таких продаж еще не видел». Вроде и ставка особо не менялась, а продажи пошли, потому что школу начали строить. Вчера разговаривал с застройщиками из Зеленодольска — тоже не жалуются. Июнь, июль, сейчас уже август — продажи держатся.

Министр строительства считает, что ключевую роль в ситуации сыграли социальные объекты. По его мнению, любой покупатель жилья понимает важность доступности школ, детских садов, парков и парковок — именно эти факторы оказали существенное влияние. Он также сообщил, что под мониторингом ведомства находится 84 дома, сроки сдачи которых смещены в диапазоне от одного до 38 месяцев. «Я не буду называть конкретных подрядчиков и застройщиков, но мы их мониторим — у нас с ними еженедельные встречи. Пока критической ситуации мы не видим. Из этих 84 домов 72 просто отложили передачу ключей. Понятно, что это вызывает негатив у жителей: они видят, что дом построен, и ждут ключей».

Еще один важный момент — наполняемость эскроу‑счетов. По статистике, республика пока находится чуть выше среднероссийского уровня по этому показателю, сообщил Марат Айзатуллин: «Но застройщики тоже выжидают — хотят продать больше, а потом уже передать дом в эксплуатацию. В целом ситуация пока регулируемая».

взято с сайта minstroy.tatarstan.ru

Построят ли в Татарстане деревянные многоэтажки и когда сдадут 3-й терминал аэропорта Казани?

Журналисты поинтересовались перспективами деревянного домостроения в Татарстане — с апреля в России официально разрешили возводить многоэтажные дома из дерева. Министр напомнил, что тема обсуждается давно: «Мы с Иреком Энваровичем встречались, обсуждали. Говорили про пятиэтажный деревянный дом в Архангельске. Ждали, когда он пройдет все испытания по пожаростойкости». По его мнению, наиболее реалистичными для Татарстана выглядят проекты одно‑ и двухэтажных деревянных домов: «Самое главное — сколько будет стоить квадратный метр. Это большая конкуренция сегодня». Тем не менее республика готова поддерживать такие инициативы застройщиков.

Глава Минстроя также рассказал о работе по оцифровке инженерных сетей: ежегодно на эти цели выделяется по 100 млн рублей. В прошлом году полностью завершили оцифровку сетей Казанской агломерации — здесь задача оказалась проще, поскольку у энергетиков, газовиков и операторов слаботочных сетей данные уже были в цифровом виде и их удалось наложить на общую карту. Сейчас работы ведутся в Камской зоне — она сложнее из‑за большого количества промышленных сетей, в том числе объектов нефтяников. В перспективе к 2030 году планируется создать единую карту всех сетей республики.

В части знаковых объектов строительства Марат Айзатуллин рассказал о ходе работ в аэропорту Казани: на сегодня инженерные системы и система багажного управления 3-го терминала завершены, строительная часть должна быть готова к 30 августа, хотя для полноценного запуска еще предстоит провести пусконаладочные работы и настроить билетную систему. Также в числе приоритетных проектов — центр Загитовой: его планируют сдать также ко Дню республики. Прорабатываются и другие проекты, в частности парк аттракционов в районе парка Победы и новая мечеть на месте парка «Кырлай» — сейчас идет согласование ее эскиза.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Отдельно министр остановился на кадровом вопросе: в отрасли занято порядка 92 тысяч человек (без учета ЖКХ), и около 30% из них — официально оформленные мигранты. Министр подчеркнул, что без иностранных рабочих сегодня невозможно справиться с объемами работ на стройках. Отметил уровень зарплат: например, сварщики могут получать около 300 тысяч рублей, а машинисты башенных кранов — не менее 200 тысяч, что подчеркивает востребованность и ценность таких специалистов.

Свыше 164 млрд рублей по всем программам

В сфере ЖКХ также фиксируется рост объемов работ: за первое полугодие показатель достиг 36,5 млрд рублей, что на 15% выше результата аналогичного прошлогоднего периода (31,6 млрд). При этом численность работников в системе ЖКХ незначительно снизилась — примерно на 1,5%, и сейчас в отрасли занято 27 тысяч человек. В то же время отмечается рост средней заработной платы — она увеличилась на 7,5% по сравнению с прошлым годом, до 71,7 тысячи рублей.

В республике продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры. Масштабный цикл работ стартовал еще в минувшем году: общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных сетей достигла 721 км, в том числе более 135 км — в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», с объемом финансирования 4,072 млрд рублей. В целом в Татарстане сейчас реализуют широкий комплекс программ: 50 республиканских, шесть национальных проектов, три государственные программы и внепрограммные мероприятия, охватывающие 3 869 объектов с общим финансированием свыше 164 млрд рублей.

В части развития социальной инфраструктуры в республике строят пять новых школ и два дополнительных учебных корпуса, рассчитанных на 4 429 ученических мест, а также три детских сада на 820 мест. Дополнительно запланирован ремонт 205 образовательных учреждений. Параллельно в рамках программы «Наш двор» благоустроят 51 общественное пространство и 560 придомовых территорий — на эти цели выделено более 12 млрд рублей.

Василя Ширшова

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