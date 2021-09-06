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В Челнах новые автобусы выйдут на маршруты в октябре

08:39, 06.09.2021
В Челнах новые автобусы выйдут на маршруты в октябре
Фото: kamaz.ru (архив)

В Челны поставили 21 автомобиль КАМАЗа модели НЕФАЗ-5299-40-52. Сейчас оформляются документы, технику ставят на учет. Обслуживание городских маршрутов начнется примерно в ноябре.

Сейчас в администрации прорабатывают вопрос, каким образом техника будет передана перевозчикам, сообщает Chelny.biz.

Общая стоимость госконтракта — 234,4 млн рублей. Сейчас автобусы находятся на площадях МУП «Горкоммунхоз».

Фото: kamaz.ru (архив)

В Казань в августе прибыли новые автобусы на газомоторном топливе.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортАвтоПромышленностьМашиностроениеОбщество Татарстан

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