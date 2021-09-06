В Челнах новые автобусы выйдут на маршруты в октябре
В Челны поставили 21 автомобиль КАМАЗа модели НЕФАЗ-5299-40-52. Сейчас оформляются документы, технику ставят на учет. Обслуживание городских маршрутов начнется примерно в ноябре.
Сейчас в администрации прорабатывают вопрос, каким образом техника будет передана перевозчикам, сообщает Chelny.biz.
Общая стоимость госконтракта — 234,4 млн рублей. Сейчас автобусы находятся на площадях МУП «Горкоммунхоз».
В Казань в августе прибыли новые автобусы на газомоторном топливе.
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