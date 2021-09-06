Татарстан попал в десятку регионов, где россияне получают зарплату от 1 млн рублей

Татарстан оказался на восьмом месте в списке областей по количеству граждан, имеющих доход от 1 млн рублей в месяц. Таковы данные исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Так, в республике по найму с официальной зарплатой в размере от 1 млн рублей числится свыше 200 человек. В тройку лидеров по количеству таких сотрудников вошли Москва (около 10,4 тыс. человек), Санкт-Петербург (1,3 тыс.), Московская область (1,2 тыс.).

За ними следуют Свердловская, Сахалинская области и Краснодарский край — там трудится примерно по 300 работников с таким заработком. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (около 270 человек), а после Татарстана идут Челябинская и Кемеровская области (примерно 150 таких сотрудников).

Всего в апреле текущего года в России количество россиян с доходом от 1 млн рублей до вычета подоходного налога составило 17,1 тыс. человек. Это лишь 0,06% от всех работников. По сравнению с тем же периодом до пандемии количество таких сотрудников выросло в полтора раза, или на 51,5%. В апреле 2019-го число таких сотрудников составляло 11,29 тысячи человек, то есть 0,04%, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно исследованиям, около 40% россиян готовы получать заработную плату «в конверте». Это меньше, чем во время пандемии в 2019 году. Устроиться на работу с «черной» или «серой» зарплатой готовы 39% опрошенных.

Маргарита Головатенко