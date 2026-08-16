Экс-игрок «Ак Барса» Емелин объяснил «скромную» трансферную работу клуба
Эксперт считает, что казанская команда будет усилять состав по ходу сезона
Бывший игрок «Ак Барса» Алексей Емелин объяснил «скромную» трансферную работу клуба. По его словам, казанская команда будет усиливаться по ходу сезона, а сейчас в тренерском штабе оценивают перспективы имеющегося состава.
— Я думаю, что, возможно, руководство действительно ждет и смотрит, смогут ли ребята справиться, готовы ли они на себя взять весь вот этот груз. И уже в зависимости от этого решать вопрос по поиску нападающих, чтобы был запасной вариант. Но, в целом, я думаю, что Казань будет усиливаться по ходу сезона, вплоть до 25 января, — сказал Емелин «Силе Спорта».
В межсезонье «Ак Барс» подписал пока лишь одного новичка — нападающего Алексея Бывальцева из «Автомобилиста». При этом команду покинули ведущие игроки прошлого состава — Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Степан Фальковский и Илья Карпухин.
Ранее «Ак Барс» проиграл в товарищеском матче в Казани нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:2. Подробности поражения казанцев — читайте в материале «Реального времени».
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