Экс-игрок «Ак Барса» Емелин объяснил «скромную» трансферную работу клуба

Эксперт считает, что казанская команда будет усилять состав по ходу сезона

Фото: Динар Фатыхов

Бывший игрок «Ак Барса» Алексей Емелин объяснил «скромную» трансферную работу клуба. По его словам, казанская команда будет усиливаться по ходу сезона, а сейчас в тренерском штабе оценивают перспективы имеющегося состава.

— Я думаю, что, возможно, руководство действительно ждет и смотрит, смогут ли ребята справиться, готовы ли они на себя взять весь вот этот груз. И уже в зависимости от этого решать вопрос по поиску нападающих, чтобы был запасной вариант. Но, в целом, я думаю, что Казань будет усиливаться по ходу сезона, вплоть до 25 января, — сказал Емелин «Силе Спорта».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В межсезонье «Ак Барс» подписал пока лишь одного новичка — нападающего Алексея Бывальцева из «Автомобилиста». При этом команду покинули ведущие игроки прошлого состава — Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Нэйтан Тодд, Степан Фальковский и Илья Карпухин.

Ранее «Ак Барс» проиграл в товарищеском матче в Казани нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:2. Подробности поражения казанцев — читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин