Минпросвещения: оценка за поведение не влияет на допуск к ГИА и не является мерой дисциплинарного взыскания

Напомним, в пилотном режиме оценки за поведение будут ставить в 13 школах Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Оценка за поведение проводится отдельно от академической успеваемости, она не повлияет на допуск к ГИА и не является мерой дисциплинарного взыскания. Об этом заявила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

По ее словам, главная цель оценки поведения — стимулирование личностного развития школьника. Оценка будет проходить по четырем основным критериям, включающим 10 показателей, рассказали в Минпросвещения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, в пилотном режиме оценки за поведение будут ставить в 13 школах Татарстана. Об этом на августовском совещании работников образования и науки рассказал глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин. Ставить оценки за поведение будут в четырех казанских школах: №43, 55, 98 и 156. Также новые правила введут в учебных заведениях Набережных Челнов (№31, 34, 55), Нижнекамска (№33 и 31), Альметьевска (№21), Лениногорска (№8), Бугульмы (№7) и Елабуги (№1).

Оценивать будут поведение учеников в 2—8-х классах. Предполагается три уровня оценивания: «образцово», «допустимо», «недопустимо».

Денис Петров