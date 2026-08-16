Без трансферов «Рубину» будет туго: матч с «Ростовом» снова это доказал?

Казанцы рискуют осесть во второй половине таблицы, если Артиге не привезут новых игроков

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче четвертого тура РПЛ. Казанцы пропустили первыми, но смогли уйти от поражения. Детали встречи — в материале «Реального времени».

«Рубину» требуются трансферы на вход. Матч с «Ростовом» это показал

Казань в эти выходные окутал осенний холодный воздух. Однако «Рубин» в рамках четвертого тура гостевал в солнечном и жарком Ростове-на-Дону. Команда Джонатана Альбы вот уже несколько сезонов держится в статусе крепкого и неуступчивого середняка РПЛ. И, вопреки всем разговорам о шатком материальном положении клуба, южанам удается стабильно сохранять прописку в российском чемпионате.

Неделей ранее «Рубин» провел крайне неубедительный матч против «Оренбурга» (1:1). Эта игра по факту обнажила все проблемы, которые сулил уход Мирлинда Даку. На пресс-конференции после матча Франк Артига тогда прямо и откровенно заявил: если команда не найдет усиления до конца трансферного окна, решать поставленную руководством задачу (7—8-е место по итогам сезона) «Рубину» будет сложно. Как минимум три позиции в казанском клубе к этой минуте нуждаются в усилении: креативный центральный полузащитник, быстрый вингер, а также «классическая девятка».

Почему Артига настаивает на трансферах? Все понятно, даже исходя из вчерашней игры с «Ростовом» (1:1). Не работает так, как нужно, связка в центре поля Начо — Ходжа. Фактически именно из-за ошибки косовара пришелся первый гол «Ростова», автором которого стал Тимур Сулейманов.

Восстановившийся после травмы Угочукву Иву, конечно, добавляет уверенности, надежности центральной линии «Рубина». Но, опять же, это ни разу не мотор атак казанцев. Тем удивительнее наблюдать эпизоды, когда Иву (иногда в одиночку) пытается протащить мяч до штрафной «Ростова».

«Матч в целом был с большим количеством борьбы и самоотдачи»

«Рубин» играет натужно, без какой-то легкости и изящества. Так, как не играют испанцы, футболом которых искренне восхищается Франк Артига. Главному тренеру казанцев хочется большего от своих игроков, но и он, разумеется, понимает пределы каждого из своих подопечных.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В первом тайме «Ростов» выглядел сильнее. Соперник — лидер на отрезке по интенсивности, лидер в плане высокоскоростных отрезков, выигранных единоборств. Собственно, в первом тайме они это и показали. Во втором тайме мы выровняли игру и в последние 20 минут выглядели сильнее. Матч в целом был с большим количеством борьбы и самоотдачи, — заявил рулевой команды. — В первом тайме у нас была задача обезвредить лучшие качества «Ростова», в частности длинные передачи. Поэтому мы выпустили три центральных полузащитника, чтобы успевать подбирать вторые мячи. Понятно, что в связи с этим что-то и пострадало в атаке. Во втором тайме мы расположили больше игроков в финальной трети и оказывали большее давление, — резюмировал итоги встречи на пресс-конференции Франк Артига.

Безусловно, из плюсов можно отметить характер футболистов «Рубина». То, что заложил Рашид Рахимов в команду за три года, продолжает жить и при Франке Артиге. «Рубин» борется, не сдается и за это будто бы вознаграждается судьбой. «Ростов» неосторожно привез пенальти в свои ворота. Тем не менее реализованный одиннадцатиметровый в исполнении Жака Сиве был легитимным.

Сиве — главная опция в нападении «Рубина» прямо сейчас. А как иначе…

В отсутствие Мирлинда Даку француз, как ни крути, остается главной опцией в нападении для Франка Артиги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Увы, молодой воспитанник казанского футбола Даниил Моторин так и не может пока показать свою состоятельность на уровне РПЛ. Хочется ошибаться в этом доводе, однако это на сегодняшний день так. Даниил Кузнецов по своему профилю все-таки больше игрок края атаки.

Поэтому, если «Рубин» не купит осенью сильного центрального нападающего, бремя ответственности в завершающей фазе атак ляжет на могучие плечи Сиве. В разговорах с журналистами француз амбициозно заявляет, что готов справиться с миссией «Дакузаменителя». Остается показать это на деле.



«Ростов» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)

15 августа. «Ростов Арена»

1:0 — Сулейманов, 31

1:1 — Сиве, 51 (с пенальти)



«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Игор Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Роналдо, Сулейманов (Голенков, 76)

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо (Лобов 74), Игнатьев (Юкич, 74), Безруков (Кузнецов, 65), Иву, Начо (Рожков, 46), Ходжа, Сиве (Моторин, 90).