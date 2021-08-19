Итоги дня: строительство Вознесенского тракта, законопроект о русофобах, электросамокаты на спецстоянке
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 19 августа.
- В Казани приступили к строительству Вознесенского тракта. Длина первого этапа составит 3,8 км. Здесь проложат дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы шириной 13—17 метров по три полосы в каждую сторону. Для скоростного движения построят две развязки — на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и с проспектом Победы.
- Три подземных пешеходных перехода построят на Вознесенском тракте. Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев сообщил, что их сделают на пересечении с улицами Аделя Кутуя, Родины и Назиба Жиганова. Он пояснил, что подземные переходы дороже при строительстве, но более удобны, надежны и дешевы в эксплуатации, их проще содержать и обеспечить доступность для маломобильных групп населения. Новая магистраль будет иметь шесть полос в ширину (по три в каждом направлении) и позволит разгрузить Мамадышский тракт. Она будет оборудована широкими тротуарами и велодорожкой (с одной стороны дороги). Расчетная скорость движения на Вознесенском тракте — 70 км/ч.
- В Казани проходят рейды по выявлению нарушений правил парковки электросамокатов. Один из рейдов был на Кремлевской набережной. Инспекторы ГИБДД осмотрели парковки для этих транспортных средств. Неправильно припаркованные самокаты будут эвакуировать на спецстоянку, туда уже отправили 118 самокатов. В мэрии Казани прокомментировали, что рейды проводят, так как самокаты продолжают парковаться не на утвержденных местах, несмотря на то, что в городе определены места для парковок.
- Депутаты от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны, могут запретить въезд на территорию страны. Кроме того, попасть в Россию не смогут те, кто причинил вред воинским захоронениям, распространял заведомо ложные сведения о деятельности СССР в военные годы, о ветеранах, пропагандировал, демонстрировал и изготовлял нацистскую или экстремистскую символику. Изменения вносятся в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». МВД уже поддержало инициативу, добавил председатель думского Комитета по информполитике Александр Хинштейн.
- В Казанском государственном институте культуры может закрыться кафедра библиотечно-информационной деятельности из-за недобора на бюджетные места очной формы обучения. Абитуриенты просто не поступают на факультет. В соцсетях распространяется информация, что у выпускников школ, которые не смогли поступить на желаемые места, появилась возможность учиться бесплатно в Казани. Это относится к тем, кто сдавал ЕГЭ по русскому языку, литературе и обществознанию.
- Профессор КазГИК Людмила Савич, которая попросила помочь своих выпускников распространить информацию о недоборе, заявила, что возникший резонанс показал, какое в республике сильнейшее профессиональное библиотечное сообщество. Заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности и интеллектуальных систем Айсылу Абдулхакова рассказала, что библиотечно-информационная деятельность — одно из старейших направлений вуза, с которого вообще начинался Казанский государственный университет культуры.
- МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России и отказаться от некоторых обязательных проверок, пишут СМИ. Ведомство предложило перестать проверять коррозию элементов тормозной системы, наличие повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, проверять наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста, трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.
- Скверу в Вахитовском районе Казани, который располагается в границах улиц Петербургской, Старообрядческой и Ульянова-Ленина, присвоили имя «сквер митрополита Андриана ‒ Митрополит Андриан скверы». Решение было принято после обращения Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви.
- С инициативой запретить поквартирный обход для сбора подписей за кандидатов в РФ выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он напомнил, что накануне выборов представители избирательных штабов традиционно посещают квартиры и дома избирателей для сбора подписей и раздачи агитационной продукции. Но если в округе выдвигается значительное число кандидатов, то это создает дискомфорт для людей.
- УФАС России по Татарстану возбудило в отношении Казанского вертолетного завода дело по статье «О защите конкуренции». Основанием для этого стали закупки комплектующих для производства вертолетов, а также лопастей несущего винта без проведения конкурентных процедур. Как пояснили «Реальному времени» в ведомстве, речь идет о клеевой пленке, разделительных пленках, связующей политетрафлорэтиленовой (тефлоновой) ленте, установке для изготовления однонаправленной стеклоленты и гибридной стеклоуглеленты, а также радионавигационного оборудования.
- Размер платежа по ипотечному кредиту не должен превышать 25% семейного бюджета, определить конкретную сумму заемщики должны самостоятельно, учитывая особенности своего финансового положения, рассказал замминистра финансов России Михаил Котюков.
- Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды сегодня вечером. Вечером 19 августа на территории Татарстана местами ожидается гроза. При грозе прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с. По прогнозам синоптиков, в Татарстане в ближайшие дни вероятность осадков небольшая. Кратковременный дождь пройдет только в воскресенье.
- Второй жилой комплекс в районе «Салават купере» получит название «Сандугач» (соловей, — прим. ред.). Он расположится на перекрестке улиц, названных в честь татарских певцов Ильгама Шакирова и Альфии Афзаловой. ЖК «Сандугач» будет состоять из 18 жилых домов в общей сложности на 1 716 квартир. Дома планируется сдавать в 2021—2022 годах.
- На острове Свияжске установили каменный резной крест. Он воздвигнут на территории Богородице-Успенского мужского монастыря. Это уникальное произведение искусства, на его изготовление у мастеров ушло около года.
- Стало известно о смерти советского мультипликатора и режиссера Евгения Михельсона. Он ушел из жизни в возрасте 81 года 18 августа. Долгое время Михельсон жил в Туркменистане, получил звание «Заслуженный деятель Туркменистана». После развала Советского Союза он переехал жить в Россию.
- С начала года по 19 августа ДРКБ приняла 168 детей, которые получили травмы при езде на самокате. В приемно-диагностическое отделение поступили 59 детей: на 14 из них наехали самокаты, 45 управляли сами. 11 детей, поступивших в ПДО ДРКБ, пришлось госпитализировать. Обращались родители с детьми, получившими травмы при прогулках на самокатах, и в травмпункт ДРКБ: всего с начала года здесь зарегистрировано 109 обращений. 108 из этих пациентов травмпункта — юные водители самокатов, один ребенок попал под колеса сам.
- В Гагрском районе Абхазии пропал 14-летний подросток из Казани Камиль Фаттахов. Его родители решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности на одной из верхних точек каньона. Когда они вернулись, подростка уже не было. Родители мальчика заявили о пропаже вчера в 19.45. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии, сотрудники ПСО Гагры и кинологи оперативно приступили к поискам несовершеннолетнего казанца. В итоге его нашли с травмами в каньоне Хашупсе.
- Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает увеличить размер предельного дохода для отнесения предприятий малого и среднего бизнеса к категории средних предприятий с 2 до 3,5 млрд рублей с учетом инфляционных показателей и роста стоимости товаров и услуг. О том, много это или мало, читайте в материале «Реального времени».
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономика Татарстан
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