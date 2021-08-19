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Сегодня вечером в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер

17:26, 19.08.2021
Сегодня вечером в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер
Фото: Максим Платонов (архив)

Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды сегодня вечером. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.

В ближайший час, с сохранением вечером 19 августа на территории Татарстана местами ожидается гроза. При грозе прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.

По прогнозам синоптиков, в Татарстане в ближайшие дни вероятность осадков небольшая. Кратковременный дождь пройдет только в воскресенье.

В начале следующей недели в республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями. Температура ночью понизится до 15—20°С, днем — до 25—30 градусов.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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