Сегодня вечером в Татарстане ожидаются гроза и сильный ветер
Синоптики предупредили татарстанцев об ухудшении погоды сегодня вечером. Сообщение опубликовано на сайте Гидрометцентра РТ.
В ближайший час, с сохранением вечером 19 августа на территории Татарстана местами ожидается гроза. При грозе прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.
По прогнозам синоптиков, в Татарстане в ближайшие дни вероятность осадков небольшая. Кратковременный дождь пройдет только в воскресенье.
В начале следующей недели в республике ожидается неустойчивый характер погоды, местами с кратковременными дождями. Температура ночью понизится до 15—20°С, днем — до 25—30 градусов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым