В Казани из‑за повреждения остановлено движение пяти троллейбусных маршрутов

Под ограничение попали маршруты №2, 3, 5, 7, 8

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на участке улиц Пушкина и Татарстан произошло повреждение контактной сети, что привело к временной приостановке движения троллейбусов. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», под ограничение попали маршруты №2, 3, 5, 7, 8.

На месте происшествия работают аварийные службы предприятия, которые занимаются устранением неисправности.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее планировать альтернативные маршруты передвижения.

Рената Валеева