Стоматологические клиники Челнов и Удмуртии уличили в мошенничестве на 4 млн рублей

Жертвами мошеннических схем стали не менее 14 жителей Удмуртии, а также десятки граждан из других регионов

Фото: Динар Фатыхов

Райсуд Ижевска избрал меры пресечения в отношении 13 сотрудников ООО «Дент‑Лайн», обвиняемых в мошенничестве. Верховный суд Удмуртии оставил решение без изменений, сообщила объединенная пресс‑служба судов республики. В числе фигурантов дела — специалисты из Удмуртии, Набережных Челнов и Москвы.

ООО «Дент‑Лайн Плюс» зарегистрировано в Удмуртии. Компания управляет сетью стоматологических клиник, включая «Дент‑Лайн» в Ижевске и «Дентал Практик» в Набережных Челнах. По версии следствия, сотрудники клиник систематически навязывали пациентам дорогостоящее и избыточное лечение, не соответствующее реальным медицинским показаниям.

Жертвами мошеннических схем стали не менее 14 жителей Удмуртии, а также десятки граждан из других регионов. Общий ущерб от противоправных действий оценивается в сумму, превышающую 4 млн рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Рената Валеева