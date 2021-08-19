СМИ узнали о предложении МВД упростить процедуру техосмотра

МВД предложило упростить процедуру техосмотра в России и отказаться от некоторых обязательных проверок. Об этом пишет «Коммерсант».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ведомство предложило перестать проверять коррозию элементов тормозной системы, наличие повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, проверять наличие в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе, проверять наличие каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста, трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

По данным газеты, предложение МВД пока обсуждается «профессиональным сообществом». Как отмечается в статье, если такое решение примут, то обязательный техосмотр останется только для такси, автобусов и грузовиков.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа.

А в начале августа Минтранс РФ подготовил проект приказал, согласно которому в России планируют ужесточить требования к фотографированию транспорта при проведении его техосмотра. Перед началом проверки на фотографии автомобиль должно быть видно одновременно спереди и сбоку.

