ФАС Татарстана обвинило Казанский вертолетный завод в нарушении конкуренции

Фото: Максим Платонов (архив)

УФАС России по Татарстану возбудило в отношении Казанского вертолетного завода дело по статье «О защите конкуренции». Основанием для этого стали закупки комплектующих для производства вертолетов, а также лопастей несущего винта без проведения конкурентных процедур.

Как пояснили «Реальному времени» в ведомстве, речь идет о клеевой пленке, разделительных пленках, связующей политетрафлорэтиленовой (тефлоновой) ленте, установке для изготовления однонаправленной стеклоленты и гибридной стеклоуглеленты, а также радионавигационного оборудования.

Казанский вертолетный завод по договору с холдингом «Вертолеты России» обязался заключить с российским юридическим лицом договор на поставку 37 вертолетов «Ансат». Для того, чтобы в срок поставить 10 вертолетов, КВЗ произвел срочную закупку радионавигационного оборудования. Порядок закупки регламентирован Единым положением о закупке госкорпорации «Ростех». Радионавигационное оборудование «Ростех» должен был закупать напрямую у производителя — Rockwell Colins Inc. Но этому помешали введенные США санкции.

Завод дополнительно направил запросы возможным поставщикам с просьбой предоставить коммерческие предложения. На это откликнулись сразу две компании. Во избежание срыва сроков комплектации вертолетов было принято решение провести срочную закупку у единственного участника — с поставщиком, предоставившим коммерческое предложение с наименьшей стоимостью и наименьшими сроками поставки, заверяли представители КВЗ в ходе разбирательства с УФАС.



Договор заключили, авансовый платеж перечислили, но, как говорится в определении УФАС, он «был безосновательно отклонен поставщиком». А затем КВЗ получил от поставщика письмо, в котором сообщалось «об увеличении стоимости изделий.

Представители завода утверждают, что для проведения конкурентной процедуры закупки по поставке радионавигационного оборудования понадобилось бы, как минимум полтора месяца, что невозможно ввиду срочности, сжатых вышеуказанных сроков. Но УФАС отказалось верить в угрозу срыва сроков поставки вертолетов, как и в безвыходное положение завода в плане выбора поставщика.



Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».