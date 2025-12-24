Новости общества

07:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанская таможня подвела итоги деятельности за 2025 год

15:06, 24.12.2025

Возбуждено 2 903 дела об административных нарушениях

Татарстанская таможня подвела итоги деятельности за 2025 год
Фото: Дмитрий Резнов

Татарстанская таможня подвела итоги деятельности за 2025 год. Совещание провел начальник таможни Марат Гараев. Участники отметили успешное выполнение всех показателей ФТС и Приволжского таможенного управления, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Подтвержденные факты успешной работы:

  • Возбуждено 2 903 дела об административных нарушениях (+86 случаев относительно прошлого года).
  • Таможенные проверки принесли государству дополнительно 692,5 млн рублей доходов.
  • Пресечена деятельность фиктивных компаний, незаконно выведших за рубеж более 57 млн рублей.

За прошедший год проведены масштабные операции против нарушения таможенного законодательства:

  • Контроль внутреннего рынка позволил выявить и удалить из обращения более 23 тысяч контрафактных товаров.
  • Обнаружены десятки тонн сельхозпродукции без надлежащей маркировки, нанесенный убыток владельцам торговых марок оценивается в миллионы рублей.
  • Проставлены барьеры незаконным перевозчикам, увеличившим объем нарушений на международной границе.

Ранее таможня Татарстана зафиксировала рост количества нарушений почти на четверть.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также