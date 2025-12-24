Татарстанская таможня подвела итоги деятельности за 2025 год
Возбуждено 2 903 дела об административных нарушениях
Татарстанская таможня подвела итоги деятельности за 2025 год. Совещание провел начальник таможни Марат Гараев. Участники отметили успешное выполнение всех показателей ФТС и Приволжского таможенного управления, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
Подтвержденные факты успешной работы:
- Возбуждено 2 903 дела об административных нарушениях (+86 случаев относительно прошлого года).
- Таможенные проверки принесли государству дополнительно 692,5 млн рублей доходов.
- Пресечена деятельность фиктивных компаний, незаконно выведших за рубеж более 57 млн рублей.
За прошедший год проведены масштабные операции против нарушения таможенного законодательства:
- Контроль внутреннего рынка позволил выявить и удалить из обращения более 23 тысяч контрафактных товаров.
- Обнаружены десятки тонн сельхозпродукции без надлежащей маркировки, нанесенный убыток владельцам торговых марок оценивается в миллионы рублей.
- Проставлены барьеры незаконным перевозчикам, увеличившим объем нарушений на международной границе.
Ранее таможня Татарстана зафиксировала рост количества нарушений почти на четверть.
