В Госдуму внесли законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении

Документ предлагает дополнить Семейный кодекс РФ новой статьей

Фото: Реальное время

В Госдуму внесен законопроект, призванный усилить защиту родственных связей при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей. Документ предлагает дополнить Семейный кодекс РФ новой статьей 123.1, которая установит очередность среди лиц, желающих усыновить или взять под опеку ребенка. Об этом пишет РИА «Новости».

Суть инициативы — в закреплении приоритета прав близких родственников перед иными лицами при решении вопроса о воспитании ребенка. Согласно проекту, передача ребенка на воспитание в семью из последующей очереди допустима лишь в трех случаях:

если представители предшествующих очередей отсутствуют;

если они не дали согласия на принятие ребенка;

если по закону они не могут быть усыновителями или опекунами либо если суд установит, что передача ребенка лицу из предыдущей очереди не соответствует его интересам.

Законопроект также призван устранить внутренние противоречия между статьями 10 и 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Важное новшество — обязанность органов опеки принимать необходимые меры по розыску кровных родственников ребенка, оставшегося без родителей.

Как подчеркнул один из авторов проекта, вице‑спикер Госдумы Петр Толстой, цель инициативы — не просто найти ребенку семью, но и по возможности сохранить живую связь между родственниками, оставить ребенка среди тех, кто его по-настоящему любит.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой предоставить работающим отцам, усыновителям или опекунам детей в возрасте до 14 лет право на пять дополнительных оплачиваемых выходных в год. Обращение он адресовал главе Минтруда Антону Котякову.

Рената Валеева