Перечень жизненно необходимых лекарств пополнился восемью новыми препаратами

В начале текущего года список уже был расширен на 18 наименований

Фото: Реальное время

Правительство России расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов — в список добавлено восемь новых наименований. Об этом сообщил премьер‑министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Кабмина.

По словам главы правительства, обновление перечня проводится регулярно. Так, в начале текущего года список уже был расширен на 18 наименований. Новые восемь препаратов предназначены для лечения ряда серьезных заболеваний, включая анемию, нейтропению, рецидивирующий перикардит, туберкулез, а также различные злокачественные новообразования.

Данное решение вписывается в рамки утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Среди ключевых приоритетов стратегии — создание цифровой платформы по управлению здоровьем человека с применением технологий искусственного интеллекта.

Стратегия также устанавливает важные целевые показатели:

довести долю российских лекарств в общем объеме препаратов из перечня жизненно необходимых до 90%;

увеличить долю отечественных медицинских имплантов почти до 20%.

Кроме того, особое внимание в стратегии уделено повышению готовности системы здравоохранения к работе в чрезвычайных ситуациях, включая военное время. Эти меры направлены на укрепление лекарственной безопасности страны и обеспечение доступности важнейших препаратов для населения.

Рената Валеева