АТБ открыл первый офис нового формата в Казани

Формат нового поколения: эргономика, технологии и комфорт для клиентов в Татарстане

Фото: предоставлено пресс-службой АТБ

Азиатско-Тихоокеанский банк вышел на новый для себя региональный рынок — 18 декабря состоялось официальное открытие первого офиса банка в городе Казани, Республика Татарстан. Это событие знаменует важный этап в реализации стратегии развития филиальной сети АТБ.

Новое отделение, расположенное по адресу: г. Казань, ул. Проспект Ямашева, д. 33а, стало первым офисом банка в регионе. Пространство оформлено в соответствии с новыми стандартами брендбука и отличается продуманной эргономикой и функциональным зонированием. В начале июля аналогичное отделение нового формата открылось в Москве.

Офис оснащен современным техническим оборудованием, включая систему управления электронной очередью новейшего образца и бесконтактные банкоматы российской разработки. Особое внимание уделено созданию комфортной среды для клиентов и сотрудников. Для этого в помещении предусмотрены современные модульные рабочие места, обеспечивающие конфиденциальность общения, налажена продуманная система освещения и акустики, применены экологичные материалы и элементы озеленения.

«Открытие отделения в Казани — значимый шаг в развитии региональной сети АТБ. Республика Татарстан с ее динамично развивающейся экономикой и инвестиционным потенциалом является одним из ключевых регионов для нашего дальнейшего расширения. Мы планируем активно развивать здесь все направления бизнеса», — прокомментировал региональный директор АТБ в Казани Руслан Юлбарисов.

Универсальный формат отделения предусматривает комплексное обслуживание клиентов, как физических, так и юридических лиц. В офисе организована специализированная зона для VIP-гостей, созданы комфортные условия для ожидания и проведения финансовых операций.

Режим работы офиса АТБ в Казани: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00. Воскресенье — выходной. Зона банкоматов — круглосуточно, без выходных.

Узнать подробную информацию об услугах и отделениях АТБ можно на официальном сайте банка или по бесплатному номеру телефона: 8-800-775-80-80.

Реклама. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)