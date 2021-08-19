Второй ЖК в «Салават купере» в Казани получит название «Сандугач»

Второй жилой комплекс в районе «Салават купере» получит название «Сандугач» (соловей, — прим. ред.). Он расположится на перекрестке улиц, названных в честь татарских певцов Ильгама Шакирова и Альфии Афзаловой.

Всего поступило больше 300 вариантов названий, из которых 10 лучших были вынесены на открытое голосование. Победитель получил сертификат на 10 тысяч рублей для похода в ресторан.

ЖК «Сандугач» будет состоять из 18 жилых домов в общей сложности на 1 716 квартир. Дома планируется сдавать в 2021—2022 годах. В новом ЖК будут применяться современные урбанистические подходы: «двор без машин», благоустроенные общественные пространства, а все шумные зоны будут вынесены на пешеходный бульвар.

Новый квартал строится с начала 2021 года.



Ольга Плешкова