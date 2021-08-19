В центре Казани появился сквер митрополита Андриана

Скверу в Вахитовском районе Казани, который располагается в границах улиц Петербургской, Старообрядческой и Ульянова-Ленина, присвоили имя «сквер митрополита Андриана ‒ Митрополит Андриан скверы». Об этом сообщается в сборнике документов мэрии Казани.

Фото: сборник документов мэрии Казани

Решение было принято после обращения Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви.

В 2016 году в Казани в сквере перед кафедральным собором Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви открыли памятник митрополиту Московскому и всея Руси РПСЦ Андриану.



Ольга Плешкова