В КазГИК возник недобор на бюджетные места будущих библиотекарей

Фото: Минобр РТ

В Казанском государственном институте культуры может закрыться кафедра библиотечно-информационной деятельности из-за недобора на бюджетные места очной формы обучения. Абитуриенты просто не поступают на факультет.

В соцсетях распространяется информация, что у выпускников школ, которые не смогли поступить на желаемые места, появилась возможность учится бесплатно в Казани. Это относится к тем, кто сдавал ЕГЭ по русскому языку, литературе и обществознанию.

«Реальное время» запросило комментарий у руководства вуза. На момент публикации ответ не был получен.



Ольга Плешкова