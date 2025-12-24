На Украине учредили День программиста 7 января — в день, когда больше не празднуют Рождество

7 января более не является официальным днем празднования Рождества

Фото: Михаил Захаров

Кабмин Украины согласовал указ президента Владимира Зеленского об учреждении нового профессионального праздника — Дня программиста, который будет отмечаться 7 января. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм‑канале.

7 января на Украине более не является официальным днем празднования Рождества. Еще в ноябре 2022 года Православная церковь Украины (ПЦУ) впервые разрешила своим прихожанам отмечать Рождество 25 декабря вместо традиционного 7 января. В июле 2023 года поместный собор ПЦУ утвердил переход на новый календарь, предусматривающий перенос Рождества на 25 декабря. Впоследствии Зеленский подписал соответствующий закон, и 7 января было исключено из списка государственных праздников.

При этом Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о намерении продолжать отмечать Рождество по прежнему календарю — 7 января.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нацелена на достижение полноценного мира, а не на заключение перемирия, которое, по мнению Москвы, может быть использовано Киевом для подготовки к возобновлению боевых действий.



Рената Валеева