Певица Bearwolf подала в суд на бизнесмена из Татарстана
Судебное заседание еще не назначено
Артистка Bearwolf направила исковое заявление в Арбитражный суд в отношении татарстанского предпринимателя. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.
Дата подачи иска — 22 декабря 2025 года, однако подробности дела пока остаются неизвестными.
Иск находится на рассмотрении, и судебное заседание еще не назначено. По состоянию на сегодняшний день стороны конфликта публично не комментируют обстоятельства разбирательства.
