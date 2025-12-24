Новости общества

Певица Bearwolf подала в суд на бизнесмена из Татарстана

14:52, 24.12.2025

Судебное заседание еще не назначено

Фото: Артем Дергунов

Артистка Bearwolf направила исковое заявление в Арбитражный суд в отношении татарстанского предпринимателя. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Дата подачи иска — 22 декабря 2025 года, однако подробности дела пока остаются неизвестными.

Иск находится на рассмотрении, и судебное заседание еще не назначено. По состоянию на сегодняшний день стороны конфликта публично не комментируют обстоятельства разбирательства.

