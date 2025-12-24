В Татарстане приняли законопроект о регулировании обращения с безнадзорными животными

Принимать решения о вводе экстраординарного режима будет Главное управление ветеринарии КМРТ

Фото: Василий Иванов

Сегодня, на очередном заседании Государственного Совета Республики Татарстан, было принято важное решение относительно улучшения системы обращения с безнадзорными животными. Данный проект направлен на внесение изменений в существующий республиканский закон «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными в Республике Татарстан».

Одним из ключевых нововведений станет предоставление Кабинету министров Татарстана ряда важных полномочий. Так, власти региона смогут определять конкретные критерии отнесения определенной ситуации к экстраординарной именно в сфере обращения с животными без владельца. Помимо этого, правительство получит право утверждать порядок введения подобного режима и перечень необходимых мер по решению возникших проблем.

Принимать решения о вводе экстраординарного режима будет Главное управление ветеринарии КМРТ. Именно эта структура обязана обеспечивать проведение всех предусмотренных действий, направленных на урегулирование чрезвычайных ситуаций.

Новый документ предполагает также введение четкого порядка умерщвления животных, пребывающих в пунктах временного содержания. Подобные меры допускаются лишь в особых ситуациях, среди которых выделяются тяжелые травмы, наличие серьезных заболеваний, угрожающих здоровью окружающих, и проявление агрессии. Все подобные решения принимаются исключительно квалифицированными специалистами ветслужбы, действующими гуманными способами, обеспечивающими животным быстрый и безболезненный уход из жизни.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Подчеркивая важность нового документа, инициатор проекта Назип Хазипов заявил, что принятие законопроекта обеспечит повышение эффективности правовой регуляции вопроса обращения с безнадзорными животными, способствуя улучшению защиты прав жителей Татарстана.

Этот законопроект подготовлен с учетом положений федерального закона об ответственном обращении с животными и постановления Конституционного Суда РФ, согласно которому были внесены дополнительные основания для эвтаназии безнадзорных животных. Среди них указаны нападения на людей, проявление немотивированной агрессии и распространение инфекций, представляющих опасность для здоровья населения.

Подобные нормы действуют в ряде регионов России, включая Мурманскую область, Чукотский АО, Республику Башкортостан, Алтайский край и другие субъекты Федерации.

Напомним, после нападения собак на ребенка в Васильево районы объявили тендеры на их отлов.

Ариана Ранцева