Татарстан продлил социальную поддержку участникам СВО и семьям до конца 2026 года

Указанные лица смогут продолжать пользоваться этими мерами поддержки даже при наличии долговых обязательств перед государством

Фото: Артем Дергунов

Меры социальной поддержки для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей действительно будут продолжены до 31 декабря 2026 года. Эти меры включают возможность получения социальных выплат независимо от наличия задолженностей по налогам, сборам и страховым взносам.

Принятый Госсоветом Татарстана законопроект предполагает, что указанные лица смогут продолжать пользоваться этими мерами поддержки даже при наличии долговых обязательств перед государством.

Кроме того, важно отметить, что эти меры распространяются не только на самих участников СВО, но и на их ближайших родственников, включая родителей, супругов и несовершеннолетних детей. Такая расширенная форма поддержки направлена на обеспечение финансовой стабильности и социальной защищенности всех, кто оказался вовлечен в специальную операцию.

Реализация данных мер не требует дополнительного финансирования из республиканского бюджета, хотя и возможна потеря некоторой части доходов. Точный объем финансовых потерь пока не определен, поскольку конкретные расходы зависят от количества лиц, воспользовавшихся данной поддержкой.

Напомним, более 167 тыс. ветеранов вернулись из зоны СВО.

Ариана Ранцева