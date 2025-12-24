Рустам Минниханов осмотрел Казанский зооботсад

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов совершил визит в Казанский зооботсад «Река Замбези», где ознакомился с текущей работой учреждения и его новыми обитателями. Об этом сообщила его пресс-служба.

Казанский зооботсад — учреждение с двухсотлетней историей: его историческая часть была основана еще в 1806 году профессором Карлом Фуксом, а современная зона «Река Замбези» открылась в 2019 году. Сегодня зоологическая коллекция насчитывает 4 683 особи 139 видов животных, а ботаническая — 1 098 видов и культиваров (4 493 экземпляра растений). В 2025-м его гостями стали свыше 852 тысяч человек. Для посетителей была организована 331 экскурсия, включая 98 благотворительных.

Особое внимание в ходе визита было уделено новым обитателям зоопарка — амурским тиграм Басуру и Саяне. Животные прибыли из Хабаровского края в сентябре 2025 года, а 22 декабря их заселили в специально построенные для них вольеры. Амурский тигр — самый крупный подвид тигров, его вес может достигать 300 кг.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В рамках визита Минниханов также встретился с группой детей, для которых в этот день была организована экскурсия. Среди гостей — волонтеры, лидеры экологического движения, представители трудовых отрядов подростков, а также 14‑летний Николай из Казани, проявивший героизм весной этого года: он заметил начавшийся пожар в соседнем доме и сумел потушить его с помощью огнетушителя. В числе участников экскурсии были и активисты летнего сезона фестиваля «Курше», принимавшие участие в организации дворовых событий в своих районах. После осмотра зооботсада ребята отправились на Республиканскую елку.

Напомним, бюджет строительства вольера для амурских тигров в Казанском зоопарке вырос на 228 млн рублей. Ранее сообщалось, что его построят за 168 млн рублей. Тогда из документов стало известно, что в здании планируется разместить две фигуры тигра на подиуме за 253 тыс. рублей и еще десять поменьше. Помимо этого, там должны были расположиться большие когтеточки. А возвести вольер должны были до середины января 2026 года.



Рената Валеева