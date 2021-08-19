Больше сотни электросамокатов эвакуировали с Кремлевской набережной в Казани

Фото: мэрия Казани

В Казани проходит рейд по выявлению нарушений правил парковки электросамокатов. Один из рейдов проходит на Кремлевской набережной.

Инспекторы ГИБДД осматривают парковки для данных транспортных средств. Неправильно припаркованные самокаты будут эвакуировать на спецстоянку. По данным ИА «Татар-информ», на спецстоянку уже отправили 118 самокатов.

В мэрии Казани прокомментировали, что рейды проводят, так как самокаты продолжают парковаться не на утвержденных местах, несмотря на то, что в городе определены места для парковок.



«Шеринговые компании пока не устраняют нарушения. К тому же в последнее время ДТП с участием самокатов снова участились, как и число пострадавших, поэтому от точечных рейдов перешли к масштабному. Надеемся, что такая мера поможет обратить внимание шеринговых компаний на нарушения и совсем скоро они будут устранены», — говорится в пояснении исполкома.

В начале июля ГИБДД проводило аналогичный рейд. В результате в Казани изъяли 26 электросамокатов, оставленных в местах, не предназначенных для их парковки.



Ольга Плешкова