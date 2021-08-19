В России предложили запретить поквартирный сбор подписей за кандидатов

В России предложили запретить поквартирный обход для сбора подписей за кандидатов. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Он напомнил, что накануне выборов представители избирательных штабов традиционно посещают квартиры и дома избирателей для сбора подписей и раздачи агитационной продукции. Но если в округе выдвигается значительное число кандидатов, то это создает дискомфорт для людей.

Кроме того, под видом волонтеров, собирающих подписи, могут скрываться злоумышленники.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения ограничения для представителей избирательных штабов посещать места жительства избирателей», — приводит RT обращение Орлова к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

13 августа в Татарстане завершился процесс регистрации кандидатов избирательной кампании — 2021, ЦИК России зарегистрировала федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва.

