Вознесенский тракт в Казани рассчитан на скорость 70 км в час

Фото: Инна Серова

Общая длина Вознесенского тракта в Казани, строительство которого ООО «Волга-Автодор» начало по заказу «Главтатдортранса» на республиканские деньги в марте 2021 года, составит 11,7 км, сообщил глава Комитета благоустройства исполкома Игорь Куляжев журналистам в ходе сегодняшнего пресс-тура на строительство первой дорожной развязки новой магистрали — на улице Гвардейской.



Новая вылетная магистраль будет иметь шесть полос в ширину (по три в каждом направлении) и позволит разгрузить Мамадышский тракт. Она будет оборудована широкими тротуарами и велодорожкой (с одной стороны дороги). Расчетная скорость движения на Вознесенском тракте — 70 км/ч.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на Вознесенском тракте будет построено три подземных пешеходных перехода.