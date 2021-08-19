Умер советский мультипликатор Евгений Михельсон

Стало известно о смерти советского мультипликатора и режиссера Евгения Михельсона. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Михельсон ушел из жизни в возрасте 81 года 18 августа. Долгое время он жил в Туркменистане, получил звание «Заслуженный деятель Туркменистана». После развала Советского Союза он переехал жить в Россию.

«Долгие годы Евгений Иванович трудился в Туркмении, возглавлял объединение мультипликационных фильмов. Его обаятельные, с мягким юмором ленты всегда пользовались успехом, их с удовольствием смотрели и дети, и взрослые», — говорится в некрологе.

Евгений Михельсон известен как режиссер мультфильмов «Крылатый ослик», «Огник», «Что сильнее?», «Как здоровье, братец лис?» и других.



Ольга Плешкова