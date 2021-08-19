Профессор КазГИК рассказала, какой резонанс вызвало ее обращение о недоборе на библиотечный факультет

Профессор КазГИК Людмила Савич, которая попросила помочь своих выпускников распространить информацию о недоборе, заявила, что возникший резонанс показал, какое в республике сильнейшее профессиональное библиотечное сообщество.

— Я обратилась к своим студентам-заочникам, это всего лишь две группы третьего и четвертого курса. Что из этого получилось, вы знаете. Естественно никак не ожидала, потому что отклик был невероятный. Выходили на меня разные люди, мои однокурсники, которые уже давно на пенсии. Мы не молоды, мы давно связаны с профессией. Выходили люди из министерств и ведомств, даже из религиозных организаций, звонили из районов, то есть резонанс был очень широкий. Это не просто инфоповод, это говорит о том, что у нас в республике сильнейшее профессиональное библиотечное сообщество. Если студенты откликнулись на обращение своей выпускающей кафедры и проделали такую работу, это уже не те люди, которые пишут хорошо о преподавателях, это те люди, которые относятся с уважением к профессии, к вузу.



Заведущая кафедрой библиотечно-информационной деятельности и интеллектуальных систем Айсылу Абдулхакова рассказала, что библиотечно-информационная деятельность — одно из старейших направлений вуза, с которого вообще начинался Казанский государственный университет культуры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Сегодня существует кафедра, и сегодня это направление обеспечивает специалистами всю отрасль культуры, Это прежде всего Республика Татарстан, Среднее Поволжье... К сожалению, сложился такой образ библиотекаря — бабушка с пучком на голове, шаль. А сегодня это молодые девушки и ребята. Это говорит о том, что профессия меняется очень активно, будущее за профессией. Если какие-то ходят слухи о том, что библиотека умирает, умирает книга — книга не умирает, она просто изменяет свою форму.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что выпускники школ могут попасть на бюджет в КазГИК. Это относится к тем, кто сдавал ЕГЭ по русскому языку, литературе и обществознанию. Дело в том, что кафедра библиотечно-информационной деятельности из-за недобора на бюджетные места очной формы обучения может закрыться.