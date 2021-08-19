На Вознесенском тракте в Казани построят три подземных пешеходных перехода

Фото: Инна Серова

На строящемся Вознесенском тракте, который должен соединить центр Казани и трассу М-7, будет построено три подземных пешеходных перехода.

— Исходя из опыта эксплуатации переходов в городе Казани, мы понимаем, что подземные переходы дороже при строительстве, но более удобны и надежны, более дешевы в эксплуатации, их проще содержать, проще обеспечить их доступность для маломобильных групп населения, — пояснил «Реальному времени» в ходе пресс-тура на стройку глава городского Комитета благоустройства Игорь Куляжев.

Он сообщил, что подземные переходы под Вознесенским трактом будут построены на пересечении с улицами Аделя Кутуя, Родины и Назиба Жиганова.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани началось строительство Вознесенского тракта — с участка от улицы Гвардейской до проспекта Победы.