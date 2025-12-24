Этнофестиваль, конференции, спортивный туризм: проекты для сельской молодежи Татарстана

Фото: предоставлено АМО РТ

В рамках реализации регионального проекта «Сельская молодежь» в 2025 году в десяти муниципальных районах Татарстана прошли крупные молодежные события. Темы мероприятий были разнообразными: от медового экофестиваля до обучения навыкам оказания первой помощи. Каждый, кто пожелал получить новые знания и опыт, приглашался к участию бесплатно.

Региональный проект «Сельская молодежь», который осуществляется в Татарстане с 2011 года при поддержке раиса республики Рустама Минниханова, помогает активным, предприимчивым молодым людям претворять в жизнь свои идеи, создавать сильные сообщества, запускать социальные изменения. И, что самое важное, делать это не только в крупных городах, а на малой родине — в районных центрах и сельских поселениях.

В 2025 году десять социально значимых молодежных проектов реализовали отделения АМО РТ Агрызского, Азнакаевского, Апастовского, Буинского, Мамадышского, Пестречинского, Сабинского, Тюлячинского, Тукаевского и Чистопольского районов. А всего за 14 последних лет их проведено уже более 100. Часть этих инициатив из местных мероприятий переросла в региональные брендовые события. В их числе такие известные проекты, как яичный фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах и фестиваль креативных саней SannyFest в Мамадыше. На них приезжает большое количество туристов со всей России, что значительно повышает престиж и инвестиционную привлекательность территорий.

Проекты нынешнего года тоже перспективны, потому что посвящены важным сферам молодежной жизни.

О вопросах построения гармоничных семейных и детско-родительских отношений на протяжении двух месяцев говорили дети и молодежь Чистопольского района. В рамках проекта «Ты и Я — будущее села» в пяти сельских школах прошли интерактивные занятия «Дерево ценностей», «Роль семейных традиций» и «Секреты семейного благополучия», развлекательно-музыкальная программа «Песни о любви», психологический тренинг «Секреты общения», а также спортивно-развлекательная программа для молодых семей с детьми «Всей семьей на старт». Участники проекта «Ты и Я — будущее села» погружались в исследования своих родословных, осваивали речевые и психологические техники эффективного диалога и разрешения конфликтов, запоминали красивые песни о любви, рассказывали о традициях своих семей, создавали творческие коллажи и проходили веселые спортивные и интеллектуальные состязания. В итоге проект охватил 500 человек и получил большой резонанс в районе.

предоставлено АМО РТ

Если чистопольцы сделали семьи героями проекта, то в Тукаевском районе, в селе Ильбухино, молодые семьи нового жилого комплекса «Алтын» сами выступили авторами и организаторами экологической, патриотической акции. Они высадили Аллею Памяти из 80 деревьев, посвятив ее юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Так акция стала очень символичной. В ней память о подвиге предков соединяется с заботой о будущем. Его создают молодые люди, осознанно выбирающие жить на селе, растить здесь детей и своими руками обустраивать землю.

предоставлено АМО РТ

Еще один проект — медовый экофестиваль «Пчелино» в Агрызе. Фестиваль набирает обороты, популяризируя в Татарстане и за его пределами экологически чистое, натуральное производство, национальные традиции и сельский туризм. У «Пчелино» интересный слоган — «Больше, чем мед». Потому что фестиваль дает возможность не только приобрести высококачественный мед, которым издавна славится Агрызский район, но и познакомиться с династиями пчеловодов, с кондитерами и их продукцией, с фермерами, с волонтерами и меценатами района, с творческими коллективами и мастерами искусств.

предоставлено АМО РТ

Еще два районных социально значимых проекта были посвящены физическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Это Республиканский слет по спортивному туризму «СледОПЫТ» среди учащихся школ и команд работающей молодежи в Мамадыше и Форум сельской молодежи «ПерVвая помощь. Время действий» в Пестрецах. В течение первого слета 14 команд из разных районов Татарстана соревновались в дисциплинах спортивного туризма и военной подготовки, таких как вязка туристических узлов, спуск и подъем по склонам, оказание доврачебной помощи, сборка-разборка палатки и автомата.

предоставлено АМО РТ

В ходе второго форума 150 старшеклассников и молодых людей Пестречинского района прошли практикумы и мастер-классы по оказанию первой помощи, выполнили ситуационные задания о критических жизненных ситуациях. Тренерами-наставниками для школьников выступили студенты кафедры неотложной медицинской помощи и симуляционной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета.

На популяризацию аграрного образа жизни, на информирование о возможностях для молодежи на селе были направлены проекты, реализованные в Апастовском и Буинском районах: бизнес-конференция «Сельский вектор — энергия молодежи» и обучение для школьников «Школа молодого фермера».

предоставлено АМО РТ

В настоящее время, по данным Татарстанстата, число молодых жителей в муниципальных районах возрастает. Но все же молодежи на селе меньше, чем старших жителей. В связи с этим необходимо поддерживать тех молодых, кто сегодня находится на сельских территориях, рассказывать им о возможностях для личностного развития. Именно этому была посвящена бизнес-конференция, прошедшая в Доме культуры в Апастово. Туда приехали почти 300 человек учащейся и работающей молодежи из Дрожжановского, Апастовского, Буинского, Кайбицкого, Тетюшского, Камско-Устьинского районов, чтобы встретиться с особенными спикерами. Перед ребятами выступили предприниматели, руководители информационно-технологической, дизайнерской и промышленной компаний Руслан Кахаберидзе, Николай Кочетков, Алексей Петров, а также руководитель направления технологического предпринимательства казанского ИТ-парка Даниил Шейко. Они рассказали о своем пути, о принципах, которыми руководствуются в жизни и в бизнесе, дали слушателям советы, напутствия о том, как уже сегодня, находясь на малой родине, возможно запускать бизнес-проекты, строить и масштабировать свое дело.

предоставлено АМО РТ

Еще одно важное направление социальных проектов, осуществленных в районах республики, — это творческое и духовно-нравственное развитие молодежи, сбережение народных культурных традиций, сохранение преемственности поколений.

предоставлено АМО РТ

Так, азнакаевские активисты Аграрного молодежного объединения придумали проводить фестиваль народной культуры «Царь-гора» на своей знаменитой горе Чатыр-Тау, самой высокой точке Татарстана. На площадках фестиваля в сентябре 2025 года проводились ярмарка изделий народных промыслов, мастер-классы по традиционным ремеслам, конкурсы блюд национальной татарской кухни, народные игры, выступали творческие коллективы района, популярные молодые исполнители.

Активисты Тюлячинского отделения АМО РТ реализовали проект «Серле сандык — сокровищница традиций Татарстана», в ходе которого сняли уникальные видеоматериалы в домах сельских хозяек, которые хранят нематериальное культурное наследие: рецепты, секреты мастерства, песни.

предоставлено АМО РТ

Нурания-апа из деревни Нижний Тимерлек Рыбно-Слободского района поделилась старинным рецептом татарского национального блюда чельпек, который в ее роду передается из поколения в поколение. В марийской деревне Большая Шия Мамадышского района мастерица Анфиса Анатольевна познакомила с традиционной технологией изготовления пряжи и ее значением в быту. В музее села Большой Шурняк Елабужского района жительницы Зинаида Николаевна и Винера Ивановна в старинной печи приготовили кряшенские национальные блюда — пирмэнкэ, казан боккэне и шишара. И в четвертой передаче команда проекта отправилась в Рыбную Слободу, где в доме хозяйки Веры Ивановны прикоснулась к древнерусскому искусству кружевоплетения, узнала секреты создания ажурных узоров. Теперь, благодаря проекту, знания и умения его героинь сохранены для новых поколений, могут использоваться для изучения национальных культур, локальных традиций и истории живущих в Татарстане народов.

А в Сабинском районе, благодаря молодежному фестивалю «Әрсез иҗат», школьники, студенты, работающая молодежь познакомились с искусством танца Поволжья, от заслуженной артистки Татарстана Гулии Хаматгалеевой узнали об особенностях исполнения чувашских, марийских, удмуртских, татарских и русских народных танцев. Также в рамках фестиваля в Богатых Сабах прошли мастер-классы по актерскому мастерству и ораторскому искусству от руководителя ведущего татарского стендап-проекта «Әрсез club» Фаиля Баязитова, мастер-класс по искусству импровизации от юмориста Рамиса Давыдова, мастер-класс «Создание музыки: от бита до хита» от обладателя премии «Алтын барс» Рамиля Закирова.

предоставлено АМО РТ

Таким образом, социальные проекты, реализованные по региональному проекту «Сельская молодежь» в 2025 году, показали, что масштабные культурные, спортивные, образовательные события — это не удел только городских территорий. В муниципалитетах, в районных центрах и поселениях реализуются красивые и полезные социально значимые проекты для молодежи и силами самой молодежи благодаря поддержке руководства республики.

Впереди новый год и новые проекты. Планы уже обсуждались на Республиканском форуме сельской молодежи в ноябре. Аграрное молодежное объединение Татарстана приглашает к сотрудничеству и участию в своих мероприятиях всех, кто неравнодушен к будущему территорий республики, кто хочет быть полезен окружающим и построить свою интересную, успешную жизнь на сельских территориях.