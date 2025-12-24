В Нижнекамске откроют фиджитал-центр почти за 200 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Фиджитал-центр планируется разместить возле спорткомплекса «СИБУР Арена НК». Согласно проекту, объект станет первым подобным центром в России, сочетающим цифровые технологии и физическую активность. Строительство запланировано завершить в 2026 году.

Центр будет ориентирован на привлечение молодых жителей города путем интеграции виртуальных технологий и спортивных занятий. Здесь будут организованы занятия фитнесом, играми в дополненной реальности и соревнованиями на интерактивных площадках. Комплекс обеспечит современные возможности для активного отдыха и тренировки одновременно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме открытия фиджитал-центра, администрация рассматривает перспективу строительства крупного бассейна длиной 50 метров, теннисного центра и многофункциональной спортивной площадки с тренажерами. Все эти проекты включены в стратегию городского развития, рассчитанную до конца десятилетия. Реализация мероприятий позволит значительно повысить доступность спорта среди горожан.

