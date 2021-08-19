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В Абхазии ищут подростка из Казани, пропавшего в Гагрском районе

16:29, 19.08.2021
В Абхазии ищут подростка из Казани, пропавшего в Гагрском районе
Фото: mchsra.info

Вечером 18 августа в Гагрском районе Абхазии пропал 14-летний подросток из Казани Камиль Фаттахов. Родители мальчика решили сплавиться по реке Хашупсе и оставили сына в горной местности на одной из верхних точек каньона. Когда они вернулись, подростка уже не было.

Родители мальчика заявили о пропаже вчера в 19.45. Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии, сотрудники ПСО Гагры и кинологи оперативно приступили к поискам несовершеннолетнего казанца, сообщается на сайте ведомства.

В МЧС считают, что подросток, не дождавшись родителей, решил самостоятельно спуститься с каньона. В процессе мальчик мог заблудиться в лесу.

В июне в Абхазии течением реки выше озера Рица унесло жительницу Татарстана 24-летнюю Дарью Манасову. Девушка упала с моста в реку Гегу.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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