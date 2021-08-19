В России разработали законопроект о запрете въезда на территорию страны русофобам

Депутаты от фракции «Единая Россия» разработали законопроект, согласно которому иностранцам, проявившим ненависть или вражду к русскоязычному населению или же оскорбившим ветеранов Великой Отечественной войны, могут запретить въезд на территорию страны. Об этом заявил председатель думского комитета по информполитике, заместитель секретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Законопроект может затронуть людей, которые «возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны», говорится на сайте ЕР.

Также попасть в Россию не смогут те, кто причинил вред воинским захоронениям, распространял заведомо ложные сведения о деятельности СССР в военные годы, о ветеранах, пропагандировал, демонстрировал и изготовлял нацистскую или экстремистскую символику.

Изменения вносятся в Федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». МВД уже поддержало инициативу, добавил Хинштейн.

В конце мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым публично запрещается отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне и отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом.

