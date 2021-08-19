С начала года самокаты привели в ДРКБ 168 маленьких татарстанцев

Фото: Максим Платонов

Ехал — упал. Очнулся — госпитализация



С начала года по 19 августа ДРКБ приняла 168 детей, которые получили травмы при езде на самокате. В приемно-диагностическое отделение поступили 59 детей: на 14 из них наехали самокаты, 45 управляли сами. 11 детей, поступивших в ПДО ДРКБ, пришлось госпитализировать.

Обращались родители с детьми, получившими травмы при прогулках на самокатах, и в травмпункт ДРКБ: всего с начала года здесь зарегистрировано 109 обращений. 108 из этих пациентов травмпункта — юные водители самокатов, один ребенок попал под колеса сам.

Как объяснил «Реальному времени» заведующий травматологическим отделением поликлиники ДРКБ «Азино» Ленар Дзюменко, в этой статистике собраны все случаи с самокатами — и электрическими, и обычными, для самых маленьких.

— Чаще всего дети получают ушибы мягких тканей, ссадины, легкие повреждения кожных покровов. Реже — растяжения. Были случаи и более тяжелых последствий — например, когда ребенок, упав с электросамоката, получил множественные сочетанные травмы — компрессионный перелом нескольких позвонков, переломы ключицы и плечевой кости. Бывают и другие сложные травмы — например, сотрясение мозга. Встречаются закрытые травмы живота — когда ребенок падает животом на руль. Тяжелые случаи встречаются не так часто, но 11 детей, которые попали в больницу за неполный летний сезон, — это не самая веселая статистика, — рассказывает доктор.



Мальчиков больше, чем девочек, а подростков — больше, чем малышей

Как говорит Ленар Дзюменко, «самокатные» пациенты обращаются в ДРКБ практически каждый день. В праздники и выходные дни их чуть больше, в будни — меньше. Бывает и так, что родители приводят детей, особенно маленьких, которые упали с самоката, но повреждений не получили. И обращаться к врачу в этом случае тоже правильно: ведь ребенок мог удариться головой или получить другую травму, которую не видно снаружи. При этом родитель всегда идет позади, а ребенок может на самокате и вовсе уехать из поля зрения.

Мальчиков, как свидетельствует доктор, обращается чуть больше, чем девочек, но в целом разница невелика — тотальное увлечение самокатами уравнивает всех. Чаще всего пациенты травматологии — это подростки от 11 до 14 лет.

— Это сложный возраст — физически ребенок уже может многое (в том числе и причинить себе травму), а чувства осторожности, какого-то страха перед опасностью у него еще нет. Так ведь часто бывает: пока не упал, страха нет.

Мальчиков, как свидетельствует доктор, обращается чуть больше, чем девочек, но в целом разница невелика — тотальное увлечение самокатами уравнивает всех. Фото: decathlon.ru

Дети, которые госпитализированы в ДРКБ, как раз из тех, кто получил тяжелые повреждения, упав с самоката или будучи им сбиты.

Меры профилактики «самокатной чумы»

Что же делать родителям, чтобы оградить свое чадо от такой участи? Врач-травматолог перечисляет три простейших правила, которые могут уберечь ребенка от сложной травмы. Главное — соблюдать их системно.

— Во-первых, надо научить ребенка соблюдать технику безопасности, пока он еще маленький, — говорит Ленар Витальевич. — Обязательно перед тем, как поставить ребенка на самокат, нужно надеть на него шлем, налокотники, наколенники. Это убережет от рядовых травм и ссадин с большой вероятностью. И когда ребенок повзрослеет, в его голову уже будет вложен этот навык и это знание. Мы всегда повторяем: банальные средства защиты необходимы! Во-вторых, если ребенок маленький, то нельзя отпускать его далеко от себя на самокате: он всегда должен находиться в поле зрения родителей, причем только в безопасных местах. У него не должно быть шансов уехать на проезжую часть. И в-третьих, самокат надо выбирать строго по возрасту. Никаких электросамокатов не должно быть у детей младше 16 лет!

Родители обязательно должны учить детей общим правилам безопасности на дорогах. Фото: Максим Платонов

Наконец, обращает внимание доктор, многие дети, даже уже выйдя из нежного возраста, не понимают элементарных правил дорожного движения. А потому бесстрашно ездят и по проезжей части дороги, и лихачат на тротуарах — да так, что наезжают на людей. Так что родители обязательно должны учить детей общим правилам безопасности на дорогах. И тогда, возможно, «самокатная чума» 2021 года постепенно начнет сходить на нет.

Людмила Губаева