Путин поздравил Алиева с днем рождения и пожелал укрепления сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Российский лидер поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения и выразил готовность укреплять сотрудничество между странами.

Путин подчеркнул важность развития партнерства и подтвердил намерение поддерживать тесные контакты с руководством Азербайджана. Обсудили перспективы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских союзнических отношений.

Разговор прошел в теплой и дружеской атмосфере. К беседе также присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева. Стороны обменялись добрыми пожеланиями в преддверии Нового года.

Ариана Ранцева