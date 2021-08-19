В Казани стартовало строительство первого этапа Вознесенского тракта

В Казани началось строительство Вознесенского тракта. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии столицы РТ.

Длина первого этапа составит 3,8 км. Здесь проложат дорогу от улицы Гвардейской до проспекта Победы шириной 13—17 метров по 3 полосы в каждую сторону.

Фото: t.me/kzn_official

Для скоростного движения построят две развязки — на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и с проспектом Победы. На стройке ежедневно задействованы 90 единиц техники и 250 человек.

На прошлой неделе власти Казани сообщили об изъятии 26 земельных участков с расположенными на них гаражами для строительства Вознесенского тракта — участка от ул. Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе города (6-я очередь).