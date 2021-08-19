В РФ предлагают увеличить размер предельного дохода для МСБ до 3,5 млрд — это много или мало?

Увеличить размер предельного дохода для отнесения предприятий малого и среднего бизнеса к категории средних предприятий с 2 до 3,5 млрд рублей предлагает глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Он отметил, что в 2016 году были установлены предельные значения дохода для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 120 млн рублей для микропредприятий, 800 млн рублей — малых предприятий, 2 млрд рублей — для средних предприятий. Сейчас увеличилась инфляция, как следствие, подорожали товары и услуги, но никаких корректировок предельных значений доходов, как подчеркивает сенатор, не производилось.

Кутепов предлагает увеличить размеры предельного уровня дохода для микропредприятий до 170 млн рублей, для малых предприятий — до 870 млн рублей, для средних предприятий — до 3,5 млрд рублей.

— Указанные суммы соответствуют рекомендациям Европейской комиссии, касающимся общеевропейских критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП, где к классу микропредприятий, малых и средних предприятий относятся предприятия, годовой оборот которых составляет максимум €50 млн или сумма годового баланса которых не превышает €43 млн, — говорится в письме (цитата по ТАСС), которое будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

Фото: reglament.council.gov.ru

Предельный доход для малого и среднего бизнеса в 3,5 млрд рублей — это:

$47 млн по сегодняшнему курсу ЦБ.

по сегодняшнему курсу ЦБ. €40 млн согласно официальному курсу.

согласно официальному курсу. По 291 млн в месяц .

. В 7,7 раза меньше, чем суммарный доход самозанятых в Татарстане с начала действия специального налогового режима — всего было заработано 27,1 млрд рублей.

с начала действия специального налогового режима — всего было заработано 27,1 млрд рублей. Почти в 1,5 тыс. раз больше, чем возможный максимальных заработок для самозанятых — всего 2,4 млн рублей.

— всего 2,4 млн рублей. В 7 раз больше, чем сумма микрозаймов , которые в РТ с начала 2021 года бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства — всего почти 500 млн рублей.

, которые в РТ с начала 2021 года бизнесмены оформили в Фонде поддержки предпринимательства — всего почти 500 млн рублей. Почти в 35 раз больше, чем покупка одного из дорогих готовых бизнесов в Казани — на «Авито» предлагают купить несколько зданий с землей и спецтехникой за 117 млн рублей.

— на «Авито» предлагают купить несколько зданий с землей и спецтехникой за 117 млн рублей. Столько же заработает ООО «Стройинжиниринг» на строительстве крупнейшей в России школы на 2,9 тыс. учеников в Воронеже.



Алексей Нечаев