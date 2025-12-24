Задачи по уничтожению собак нет — опасность представляет стая

Местные власти смогут обращаться с объявлением режима «экстраординарной ситуации» в Главное управление ветеринарии при Кабмине Татарстана

После трагедии в Васильево парламентарии приняли два закона, регулирующие деятельность по обращению с животными на территории республики. Основная суть сводится к введению режима «экстраординарной ситуации», при которой станет возможно умерщвление агрессивных безнадзорных собак. Правда, их будут считать как «помесь волка с собакой», в отношении которых разрешена охота (соответствующие поправки внесены в Экологический кодекс Татарстана). Муниципальные власти смогут обращаться за помощью для введения режима ЧС, но объявлять его может лишь Главное управление ветеринарии при Кабмине республики. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Экстраординарную ситуацию» доработают с Москвой

Сразу скажем, что резонансные законопроекты были подготовлены задолго до трагедии в Васильево. Но гибель школьницы от стаи собак заметно ускорила их принятие. По окончании сессии зампредседателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарстана Назип Хазипов и депутат парламента Игорь Бикеев прокомментировали, как новые правила будут применяться в республике.



Главный вопрос: в каких случаях власти будут объявлять режим ЧС? Оказалось, что само понятие «экстраординарной ситуации» до конца не проработано. Его предстоит уточнять синхронно с федеральными изменениями. «Сегодня мы приняли республиканские законы, направленные на совершенствование этой сферы. Но в Госдуме сейчас находятся еще четыре законопроекта, которые должны дополнить механизмы регулирования. После их утверждения мы сможем более точно сформулировать критерии», — сообщил Назип Хазипов.

— Республиканские законопроекты были разработаны и внесены до трагедии в Васильево, — напомнил Игорь Бикеев. — Поскольку риски [стать жертвой диких собак] есть. Ведь безнадзорные собаки легко сходятся с волками, а сбившись в стаю, представляют реальную опасность для людей.

По его словам, источником бешенства являются волки, которые переносят заразу на безнадзорных собак. «И, конечно же, необходимо решать проблему безнадзорных животных, которые сбиваются в стаи. Возможно, сегодня мы сделали определенный шаг в этом направлении. Зачастую бывает сложно сформулировать законодательные нормы настолько точно, чтобы они работали эффективно и чтобы местные власти смогли должным образом организовать свою работу», — поделился он.

Введут ли режим ЧС в Зеленодольске?

На вопрос журналистов о том, будет ли введен режим ЧС в Зеленодольске после трагедии, Назип Хазипов ответил: «Если поступит соответствующее обращение, то, конечно, будет».

Пока отловленные собаки находятся в приюте. Как с ними поступят? «Уничтожение животных не предусмотрено законодательством РФ», — ответил Назип Хазипов. По его словам, в этом году было отловлено и доставлено в приюты 8 600 животных. 72% из них были возвращены на волю.

— Пока задачи по их уничтожению не стоит, — пояснил Игорь Бикеев. — Другое дело, что мы должны обезопасить людей от них — это самое главное.

Новыми правилами расширены основания для умерщвления бездомных животных. Законодатели исходят из того, что при решении вопроса об уничтожении важно различать отдельную собаку и агрессивную стаю.

— Основную опасность представляют те собаки, которые объединяются в стаи. Отдельная собака может быть не столь опасна, но когда они объединяются, начинают считать определенную территорию своей кормовой базой и рассматривать людей как конкурентов и врагов — это недопустимо. Здесь требуется разобщение. Надеюсь, принятые нами меры в этом отношении будут способствовать этому, — заявил Игорь Бикеев.

Кормить безнадзорных собак в общественных местах запретят

После трагедии в Васильево владелец приюта собак попал под уголовное преследование. Но известно, что подкармливал стаю собак волонтер. Планируются ли какие-либо действия в отношении людей, которые подкармливают и тем самым провоцируют образование таких стай?



— Сегодня в Госдуме по инициативе наших депутатов рассматривается законопроект, касающийся кормления животных. Будет запрещено кормить животных на стройплощадках или в местах массового скопления людей. В дальнейшем, если кто-то будет сопротивляться при отлове собак, к ним также будут применены законодательные меры, — сообщил Назип Хазипов.

— Кормление должно быть в отведенных местах, которые обеспечивают безопасность и не формируют так называемую продуктовую базу для животных, — пояснил Игорь Бикеев. — Они должны воспринимать это как место раздачи еды, а не как свою собственную территорию.

Добавим, что республиканскими законами предусмотрено создание пунктов временного содержания животных.