Итоги дня: документалка Валдиса Пельша о Татарстане и новая программа поддержки бизнеса
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на вечер понедельника, 1 марта.
- Правительство России утвердило новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. На программу будет направлено 7,7 млрд рублей. Новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0» подразумевает возможность получить предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей льготные кредиты по ставке 3%. В первые полгода заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.
- Телеведущий Валдис Пельш сегодня рассказал казанским журналистам, что собирается снять документальный фильм о Татарстане, который расскажет прежде всего о Национальной библиотеке Татарстана. Сейчас ведется активная подготовительная работа. Кинокартину планируют выпустить в конце 2021 года.
- Экс-главу Пенсионного фонда России Максима Топилина назначили на должность старшего советника гендиректора РЖД. Топилин покинул должность главы ПФР 12 февраля.
- В Татарстане рассмотрят вопрос снятия ограничений после мартовских праздников. В Роспотребнадзоре опасаются, что если сделать это до праздников, «все ринутся во все тяжкие».
- Руководителем Дирекции парков и скверов Казани стал Роберт Гарипов. Об этом объявил сегодня во время «делового понедельника» мэр города Ильсур Метшин. Ранее Гарипов занимал должность префекта территории префектуры «Старый город».
- Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал качество проектирования объектов социального строительства в городе. Он призвал отказаться от «коробок» и вернуться к красивой и качественной архитектуре.
- Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменения решение Арбитражного суда об истребовании из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» (БСК) в пользу России.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал «Челныводоканал» за сроки устранения аварии в детском саду №52, в результате которой не было воды. По его словам, «аварийный запас должен быть, техника должна быть, люди должны быть обучены, оперативность должна быть и понимание, что это учреждение бюджетной сферы, там дети».
- Глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что пожилое население нужно подвигнуть на вакцинацию от коронавируса. Всего в республике по состоянию на 1 марта от коронавируса привились 81 753 человека. Вторую дозу получили 13 742 человека. Среди них граждан старше 60 лет — 42%.
- Руководитель Центра цифровой трансформации Татарстана Виктор Зубарев покинул свой пост в связи с переходом на новую работу в московский НИИ «Восход» на должность советника директора. Временно исполняющим обязанности руководителя ЦЦТ стал заместитель Азат Мугинов.
- Председатель Лаишевского райсуда Татарстана Магнави Гараев сегодня представлен в качестве директора Казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Официального сообщения о назначении Гараева пока нет, но с сайта суда уже убрали информацию о нем.
- Татарстан получит дополнительные деньги на строительство Большого Казанского кольца. Всего регионам России выделят 100 млрд рублей на строительство и ремонт дорог, часть из которых будет направлена на строительство БКК. Точная сумма не называется.
- Певица из Челнов Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Tatarka, дала интервью на youtube-канале Ксении Собчак. В нем она рассказала о разладе с рейв-исполнителем и блогером Ильей Прусикиным (Ильичом), о том, как она стала певицей, о борьбе с комплексами и своих стремлениях, а еще о самом непростом в своей жизни решении.
- Экологи проверили уровень загрязнения воздуха на улице Сибгата Хакима после жалоб о резком запахе. На место выезжали инспекторы Центрального территориального управления совместно со специалистами лаборатории Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. По результатам измерения превышения предельно допустимых концентраций в воздухе не выявлено.
- В Санкт-Петербурге умерла экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос. Ей было 39 лет. В последнее время женщина из-за проблем со спиной не выходила из дома. Ее навещала волонтер, которая вчера, 28 февраля, нашла ее мертвой. У Анны была третья группа инвалидности. О причинах смерти неизвестно.
- В 2021 году мэрия Казани планирует изъять 262 земельных участка для продолжения трассы М-7.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан Метшин Ильсур РаисовичПатяшина Марина АлександровнаМагдеев Наиль Гамбарович
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