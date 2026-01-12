В новогодние праздники зафиксировали массовый рост звонков от мошенников

Пик активности аферистов пришелся на 5—6 января — в эти дни было совершено треть всех атак

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Как сообщает РИА «Новости», в период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января сервис «Защитник МТС» заблокировал более 30 млн мошеннических звонков. Рекордсменом по количеству атак стал житель Томска, получивший 2 534 звонка.

Пик активности аферистов пришелся на 5—6 января — в эти дни было совершено треть всех звонков. Средняя продолжительность разговора составила 11 секунд.

Эксперты отмечают, что в праздники граждане чаще отвечают на незнакомые номера, принимая их за поздравления, что снижает бдительность. Больше всего пострадали крупные города: Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. Основной мишенью мошенников стали женщины 35—44 лет со средним доходом. 41% атак был связан с предложениями о якобы выгодных инвестициях, злоумышленники также маскировались под сотрудников госорганов и операторов связи.

Наталья Жирнова