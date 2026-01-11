Большую часть багажа пассажиров Шереметьево доставили владельцам

Оперативные меры позволили минимизировать влияние погодных условий на расписание полетов

Фото: Мария Зверева

Несмотря на интенсивный снегопад, аэропорт Шереметьево функционирует в обычном режиме, обеспечивая прибытие и отправление воздушных судов согласно скорректированному графику. По данным пресс-службы аэрогавани, опубликованным в официальном телеграм-канале, к вечеру воскресенья более половины зарегистрированного багажа уже передано своим владельцам.

Сотрудники аэропорта активно задействовали дополнительные силы и средства для оперативного обслуживания воздушного транспорта и поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии. Для очистки территории используются специализированные машины, обеспечивающие бесперебойную работу всех служб аэродрома. Оперативные меры позволили минимизировать влияние погодных условий на расписание полетов.

Ранее «Реальное время» писало, что «Аэрофлот» перенаправил семь рейсов из-за ограничений в Шереметьево.

Ариана Ранцева