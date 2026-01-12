В Казани 32% работников ожидают карьерного роста в 2026 году

Значительное влияние на карьерные ожидания оказывает возраст работников

Фото: Артем Дергунов

По результатам опроса SuperJob, треть работающих специалистов в Казани рассчитывает на повышение по службе.

Исследование выявило существенные различия в карьерных амбициях разных групп населения. Мужчины демонстрируют более высокий уровень оптимизма — 37% из них планируют продвижение по службе, в то время как среди женщин этот показатель составляет 27%.

Значительное влияние на карьерные ожидания оказывает возраст работников. Наиболее амбициозными оказались молодые специалисты до 35 лет — 39% из них рассчитывают на повышение. Среди работников среднего возраста (35—44 года) этот показатель составляет 35%, при этом в данной группе отмечается высокая доля недавно получивших повышение (7%). У специалистов старше 45 лет уровень карьерных ожиданий существенно ниже — 22%.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Уровень образования также влияет на стремление к карьерному росту. Специалисты с высшим образованием демонстрируют более высокие показатели — 38% из них планируют повышение, тогда как среди работников со средним профессиональным образованием этот показатель составляет 26%.

Напомним, что в Татарстане увеличили число грантов для некоторых учителей, но размер выплаты оставили прежним.

Наталья Жирнова