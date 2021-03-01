Татарстан получит дополнительные деньги на строительство Большого Казанского кольца

Регионам России выделят 100 млрд рублей на строительство и ремонт дорог. Часть средств будет направлена на строительство Большого Казанского кольца, сообщает Миндортранс Татарстана.

Согласно сообщению ведомства, 27 млрд рублей уйдут на ремонт дорог в 58 регионах. Остальная часть будет направлена на капиталоемкие мероприятия в субъектах: на строительство Северного обхода Лобни в Московской области, реконструкцию автодороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян в Республике Бурятия, строительство Большого Казанского кольца в Татарстане, строительство второй очереди Фрунзенского моста и реконструкцию автодороги Тольятти — Ягодное в Самарской области, строительство моста через реку Шексна в Череповце.

Фото: Миндортранс РТ

Всего на развитие дорог дополнительные средства получат 69 регионов России. На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят еще 53,8 млрд рублей.



Ранее Кабмин Татарстана поручил начать подготовку проекта планировки второй очереди БКК. Напомним, первый этап работ на второй очереди БКК — от ул. Борисковской до Технической — стартовал в марте 2020 года. Протяженность этого участка составляет 1,2 км. На него выделили 2,6 млрд рублей, 1,7 млрд из которых — федеральные.

Ольга Плешкова